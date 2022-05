L’India vieta le esportazioni di grano poiché l’ondata di caldo danneggia i raccolti e fa salire i prezzi interni

Il divieto potrebbe spingere i prezzi globali del grano a nuovi massimi

L’India puntava a esportare 10 milioni di tonnellate di grano prima del divieto

L’ondata di caldo indebolisce le dimensioni del raccolto di grano e aumenta i prezzi

Gli appalti pubblici sono diminuiti di oltre il 50% rispetto allo scorso anno

MUMBAI (Reuters) – L’India ha vietato le esportazioni di grano sabato, pochi giorni dopo aver dichiarato che puntava a spedizioni record quest’anno, poiché una grave ondata di caldo ha ridotto la produzione e spinto i prezzi interni ai massimi storici.

Il governo ha affermato che continuerà a consentire esportazioni sostenute da lettere di credito già emesse e ai paesi che richiedono forniture “per soddisfare le loro esigenze di sicurezza alimentare”.

Gli acquirenti globali dipendevano dalle forniture del secondo produttore mondiale di grano dopo che le esportazioni dalla regione del Mar Nero sono crollate a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio. Prima del divieto, l’India puntava a spedire 10 milioni di tonnellate quest’anno. Leggi di più

Sebbene non sia uno dei maggiori esportatori di grano al mondo, il divieto dell’India potrebbe spingere i prezzi globali a nuovi massimi a causa della già scarsa offerta, che colpisce gravemente i consumatori poveri in Asia e Africa.

“Il divieto è scioccante”, ha detto un commerciante di Mumbai con una società commerciale globale. “Ci aspettavamo restrizioni alle esportazioni dopo due o tre mesi, ma i numeri sull’inflazione sembrano aver fatto cambiare idea al governo”.

L’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia ha spinto l’inflazione al dettaglio annuale dell’India vicino al massimo di otto anni ad aprile, rafforzando le aspettative che la banca centrale aumenterà i tassi di interesse in modo più aggressivo. Leggi di più

I prezzi del grano in India sono saliti a livelli record, raggiungendo in alcuni mercati spot fino a 25.000 rupie ($ 320) per tonnellata, ben al di sopra del prezzo minimo di supporto del governo di 2.050 rupie.

L’aumento dei costi di carburante, manodopera, trasporto e imballaggio ha anche fatto aumentare il prezzo della farina di frumento in India.

“Il grano non era solo”, ha detto un alto funzionario del governo, che ha chiesto di non essere nominato perché le discussioni sulle restrizioni all’esportazione erano private.

“Per noi c’è abbondanza di cautela”, ha detto.

raccolto più piccolo

L’India proprio questa settimana ha fissato il suo obiettivo record di esportazione per l’anno fiscale iniziato il 1 aprile, dicendo che invierà delegazioni commerciali in paesi come Marocco, Tunisia, Indonesia e Filippine per esplorare modi per aumentare le spedizioni.

A febbraio il governo prevedeva una produzione di 111,32 milioni di tonnellate, il sesto raccolto record consecutivo, ma a maggio ha abbassato la previsione a 105 milioni di tonnellate. Leggi di più

Temperature più elevate a metà marzo significano che il raccolto potrebbe invece aggirarsi intorno ai 100 milioni di tonnellate o anche meno, ha affermato un commerciante con sede a New Delhi con una società commerciale globale.

“Gli acquisti del governo sono diminuiti di oltre il 50%. I mercati spot stanno ricevendo molte meno forniture rispetto allo scorso anno. Tutte queste cose indicano un raccolto inferiore”, ha affermato il commerciante.

Dopo aver beneficiato dell’aumento dei prezzi globali del grano dopo l’invasione russa dell’Ucraina, l’India ha esportato un record di 7 milioni di tonnellate di grano nell’anno fiscale fino a marzo, con un aumento di oltre il 250% rispetto all’anno precedente.

“L’aumento dei prezzi del grano è stato piuttosto moderato ei prezzi indiani sono ancora molto inferiori a quelli mondiali”, ha affermato Rajesh Bhariya Jain, un commerciante con sede a Nuova Delhi.

“In effetti, i prezzi del grano in alcune parti del Paese sono balzati al livello attuale fino allo scorso anno, quindi la mossa per vietare le esportazioni non è altro che una reazione straordinaria”.

Nonostante la minore produzione e gli acquisti governativi da parte della Food Corporation of India (FCI) statale, l’India avrebbe potuto spedire almeno 10 milioni di tonnellate di grano quest’anno fiscale, ha affermato Jain.

Finora, il comitato ha acquistato poco più di 19 milioni di tonnellate di grano da agricoltori locali, rispetto agli acquisti totali dello scorso anno di 43,34 milioni di tonnellate. La FCI acquista grano dagli agricoltori locali per gestire un programma di benessere alimentare per i poveri.

Contrariamente agli anni precedenti, gli agricoltori preferivano vendere il grano a commercianti privati, che offrivano prezzi migliori del prezzo fisso del governo.

Ad aprile, l’India ha esportato la cifra record di 1,4 milioni di tonnellate di grano e ha già firmato accordi per esportare circa 1,5 milioni di tonnellate a maggio. Leggi di più

Un altro commerciante ha affermato: “Il divieto indiano aumenterà i prezzi mondiali del grano. Al momento non c’è un grande fornitore sul mercato”.

(1 dollaro = 77.4700 rupie indiane)

