L’indiano Modi dice al russo Putin: Non è il momento della guerra

Nell’ultimo di una serie di battute d’arresto per il leader russo, Modi gli ha parlato della necessità di “seguire la via della pace” e gli ha ricordato l’importanza della “democrazia, della diplomazia e del dialogo”.

I commenti di Modi sono arrivati ​​durante un incontro faccia a faccia venerdì a margine di un vertice regionale e hanno messo in evidenza il crescente isolamento della Russia sulla scena diplomatica. Sono arrivati ​​il ​​​​giorno dopo che Putin ha ammesso che anche la Cina aveva “domande e preoccupazioni” sull’invasione.

“So che oggi non è tempo di guerra, democrazia, diplomazia e dialogo sono tutte cose che toccano il mondo, vi abbiamo parlato molte volte al telefono”, ha detto Modi a Putin durante il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Samarcanda è una città dell’Uzbekistan.

“Nei prossimi giorni avremo sicuramente l’opportunità di discutere su come muoverci sulla via della pace e avrò anche l’opportunità di capire il tuo punto di vista”, ha detto mentre leggeva alla folla. dell’India Ministero degli Affari Esteri.

Putin ha risposto dicendo di essere a conoscenza delle preoccupazioni del leader indiano.

“So della tua posizione sul conflitto in Ucraina, so delle tue preoccupazioni. Vogliamo che tutto questo finisca il prima possibile”, ha detto.

La critica esplicita di Modi all’invasione russa è solo l’ultima battuta d’arresto per Putin, che nelle ultime settimane ha subito una serie di grandi sconfitte sul campo di battaglia. L’Ucraina afferma di aver riconquistato circa 8.000 chilometri quadrati di territorio.

Diplomaticamente, anche Mosca sembra essere sull’orlo della sconfitta, evidenziata dagli scambi al vertice di Samarcanda che ha riunito i leader di Russia, Cina, India, Pakistan, Iran e quattro nazioni dell’Asia centrale.

Sembrava che Mosca e Pechino sarebbero state ansiose di fare una proposta Fronte Unito Per bilanciare gli Stati Uniti e i suoi alleati al vertice.

Tuttavia, sono emersi segni di spaccature sull’invasione russa, che non ha placato i leader degli ex territori sovietici in Asia centrale, che temono che la Russia possa invadere anche la loro terra.

India e Cina sono i maggiori clienti del petrolio russo e i suggerimenti degli ultimi giorni secondo cui entrambi hanno espresso riserve sulla guerra hanno dato molto a Mosca su cui riflettere.

All’inizio del vertice, Putin ha riconosciuto le preoccupazioni della Cina, dicendo che “apprezziamo molto la posizione equilibrata dei nostri amici cinesi quando si tratta della crisi ucraina”.

Nuova Delhi è simile a Pechino Forti legami con Mosca È antecedente alla Guerra Fredda e finora si è astenuto dal condannare direttamente l’invasione della Russia, il più grande fornitore di armi dell’India.

In una dichiarazione rilasciata dopo l’incontro di venerdì, il ministero degli Affari esteri indiano ha affermato che la discussione tra i due leader “ha riguardato la sicurezza alimentare globale, la sicurezza energetica e la disponibilità di fertilizzanti nel contesto delle sfide derivanti dall’attuale scenario geopolitico”.

“Hanno deciso di rimanere in contatto”, ha aggiunto il ministero.