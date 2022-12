L’indicatore di inflazione preferito dalla banca centrale è sceso a ottobre

La banca centrale sta osservando da vicino come si sviluppa l’inflazione mentre cerca di decidere quanto aumentare i tassi di interesse e per quanto tempo. I banchieri centrali hanno aumentato i costi di indebitamento da quasi zero a marzo a quasi il 4% quest’anno, inclusa una rapida serie di movimenti di tre quarti di punto. Il presidente della Fed Jerome H. Powell ha segnalato il via libera mercoledì È pronta a tagliare il rialzo dei tassi a dicembre. La domanda ora è quando e fino a che punto smetteranno di aumentare i costi dei prestiti.

Sig. suggerì Powell. Previsioni economiche. Ora investitori Vedi il picco delle tariffe 4,75% e 5% prima di arrivare leggermente più tardi nel 2023 in base ai prezzi di mercato.

“Gli attuali aumenti saranno appropriati”, ha detto Mr. Powell ha detto questa settimana. “Abbiamo ancora molta strada da fare per ripristinare la stabilità dei prezzi”.

I dati sull’inflazione di giovedì hanno seguito un più tempestivo rapporto sull’indice dei prezzi al consumo, suggerendo che gli aumenti dei prezzi stanno iniziando a moderarsi a ottobre. I dati sull’IPC sono attentamente monitorati perché escono molto rapidamente e alimentano i dati sulla spesa per consumi individuali. Ma la Fed utilizza i dati PCE come obiettivo ufficiale di inflazione.

I banchieri centrali mirano a un’inflazione annuale del 2% in media e nel tempo, quindi il ritmo attuale è molto più veloce del loro obiettivo. Con la cosiddetta inflazione core bloccata intorno al 5% tutto l’anno, la banca centrale è stata riluttante a introdurre un recente raffreddamento dei prezzi complessivi.