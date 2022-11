L’indice Dow Jones scende prima dei verbali della riunione della Fed Il titolo Tesla è sceso a un nuovo minimo

I futures Dow sono saliti prima dell’apertura di martedì dopo che il Dow Jones Industrial Average si è chiuso con modeste perdite lunedì. Le azioni Tesla sono scese, raggiungendo il minimo di 52 settimane e avvicinandosi al minimo di due anni. I verbali dell’ultima riunione politica della Federal Reserve sono previsti per mercoledì.







X









La breve settimana di ferie riceverà mercoledì una marea di dati economici, tra cui la fiducia dei consumatori, gli ordini di beni durevoli, le prime richieste di disoccupazione, le letture dei PMI e le vendite di nuove case. Il mercato azionario sarà chiuso giovedì per il Ringraziamento, insieme a una sessione di negoziazione ridotta venerdì.

Dale (Dale), Allestitori Urbani (URBANO) E il Ingrandimento video (ZM) è stato uno dei principali driver di guadagno lunedì in ritardo. Le azioni DELL sono scese del 2,5% nel trading esteso, mentre le azioni Urban sono aumentate di circa il 3%. Lo stock di Zoom Video è sceso di oltre il 5% nel trading in ritardo.

Stagione degli utili del terzo trimestre Questa settimana continua, con rapporti Da Baidu (Bedo), miglior acquisto (BBY), monastero (DE), Articoli sportivi di Dick (DKS), albero del dollaro (DLT) E il Nordstrom (JWN).

mercato azionario oggi

Lunedì, il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,1%, o 45 punti, e l’S&P 500 è sceso dello 0,4%. Il Nasdaq Technology Composite è sceso dell’1,1%.

entro Scambia denaro scambiatoIndice Nasdaq 100 Tracker Invesco QQQ Trust (QQQ(in calo dell’1% e l’indice SPDR S&P 500)spiare) è sceso dello 0,4%.

gigante delle auto elettriche Tesla (TSLA) è scivolato del 6,8% lunedì. entro azioni Dow JonesE il mela (AAPL) era in ribasso del 2,2% e Microsoft (MSFT) 0,3% mercato azionario oggi.

Classifica IBD scorta Arista Networks (Rete), Global Foundries (GFS), Esercito di liberazione del Kosovo (KLAC) E il Tecnologie Scholes (SHLS) – così come il nome Dow Jones Larva (gatto) – tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio.

Arista Networks lo è Classifica IBD Era brodo fresco di IBD Stock oggi. Global Foundries apparso la scorsa settimana Frecce vicino alla colonna della zona di acquisto. L’acqua era poco profonda Scegli le azioni giovedì dall’IBD 50 da guardare.

4 azioni di crescita da acquistare e tenere d’occhio in CurSrally del mercato azionario

Dow futures oggi: rendimenti del tesoro, prezzi del petrolio

Prima della campanella di apertura di martedì, i futures Dow erano in rialzo dello 0,2% rispetto al valore equo, mentre i futures S&P 500 erano in rialzo dello 0,25%. I futures per la tecnologia pesante Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,3% rispetto al fair value. Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito al 3,82% lunedì, facendo scattare una serie di vittorie consecutive di due giorni.

I prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono scesi brevemente lunedì successivo Lo riporta il Wall Street Journal L’OPEC sta valutando di aumentare la produzione fino a 500.000 barili al giorno. Successivamente, l’Arabia Saudita ha negato il rapporto, che ha spinto i prezzi del petrolio dai livelli più bassi. Lunedì i futures sul greggio West Texas Intermediate sono stati scambiati sotto i 76 dollari al barile, prima di ridurre le perdite.

Cosa fare in borsa

Ora è un momento importante per leggere La colonna The Big Picture di IBD Con l’andamento del mercato azionario tornato ad un “confermato trend rialzista”.

In questo momento, è importante essere flessibili. Nonostante il rimbalzo di inizio novembre, gli investitori dovrebbero mantenere un atteggiamento cauto, limitando l’esposizione a non più del 40%. Attendi ulteriori conferme della forza continua prima di aggiungere più esposizione. Una distribuzione spot nei principali indici azionari sarebbe un segnale di rimanere più difensivi.

Se i tuoi recenti acquisti di azioni continuano a fare progressi, dovresti sentirti più fiducioso riguardo al rally del mercato azionario. Ma le inversioni brusche e le operazioni in perdita saranno, ovviamente, segni di mantenere asciutta una parte maggiore della tua polvere.

(pagando Elenchi di inventario IBD Come il difetto 50 E il Azioni vicino alla zona di acquistoper ulteriori idee stock.)

Cinque azioni Dow Jones da acquistare e guardare ora

Dow stock da tenere d’occhio: Caterpillar

Il membro del Dow Jones Caterpillar Corp. è rimasto sotto i 238 alla base della coppa Acquisto puntiE il per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith, dopo l’ultimo tentativo di hacking. Lunedì le azioni Caterpillar sono aumentate dello 0,3%.

Magazzino GATTO Vanta una media impressionante di 95 su 99 IBD Perfect Composite Rating, per Controllo delle scorte IBD.

I migliori titoli da acquistare e guardare: Arista, GlobalFoundries, KLA e Shoals

Classifica IBD Il titolo Arista Networks è rimasto sopra 132,97 per una base instabile Acquisto punti Anche se lunedì è sceso dello 0,6%.

La fonderia di chip GlobalFoundries rimane in un intervallo di acquisto superiore a 66,06 punti di acquisto alla base della coppa dopo la perdita di lunedì del 2,05%, per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith.

KLA sta costruendo una coppa con una maniglia di 392,60 acquisti dopo il calo dell’1,1% di lunedì. Al rialzo, l’RSI del titolo ha raggiunto un nuovo massimo la scorsa settimana, indicando una significativa sovraperformance rispetto all’S&P 500.

Shoals Technologies è rimasta al di fuori del range di acquisto dopo 28,57 punti di acquisto, nonostante il secondo calo consecutivo di lunedì. La zona di acquisto del 5% ha raggiunto il picco a 30. Aspetta un pullback ordinato nell’intervallo di acquisto prima di considerare l’acquisto di azioni.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli principali dell’attuale rally del mercato azionario su IBD Live

azioni Tesla

azioni Tesla Lunedì è sceso del 6,8%, estendendo la sua serie di sconfitte a quattro sessioni e scendendo al livello più basso dal 23 novembre 2020.

Le azioni sono scese di quasi il 58% rispetto ai massimi di 52 settimane e nettamente al di sotto delle linee della media mobile di 50 e 200 giorni. Nel frattempo, la linea RS del titolo continua a raggiungere nuovi minimi, indicando una sottoperformance del mercato azionario a grande capitalizzazione rispetto all’S&P 500.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

entro azioni Dow Jones, le azioni Apple hanno ceduto il 2,2% lunedì, ma restano ancora al di sopra della linea dei 50 giorni che è stata recentemente recuperata. Il titolo è sceso di circa il 20% rispetto al massimo di 52 settimane.

Le azioni Microsoft sono aumentate dello 0,3% lunedì, ponendo fine a una serie di sconfitte di tre giorni. Le azioni continuano a mantenersi al di sopra della linea dei 50 giorni. Il colosso del software ha ancora oltre il 30% di sconto sul suo massimo di 52 settimane.

