L’industria delle criptovalute e i leader del Partito Democratico si scontrano in un acceso incontro su Zoom

Una conferenza virtuale progettata per ricucire le relazioni tra l’industria delle criptovalute e il Partito Democratico ha preso una brutta piega giovedì mattina, evidenziando la dura battaglia che i sostenitori progressisti delle criptovalute stanno conducendo nel tentativo di ottenere il sostegno dell’industria per la candidatura presidenziale di Kamala Harris, ha appreso Fox Business.

Il membro del Congresso della California Ro Khanna ha ospitato un incontro su Zoom volto a ricucire i legami durante un anno elettorale controverso con un settore nascente che è stato l’obiettivo di una massiccia spinta normativa da parte dei regolatori finanziari dell’amministrazione Biden. Con la vicepresidente Kamala Harris ora in cima alla classifica, il partito sta cercando di aiutare Harris, il suo candidato per il 2024, a riconquistare il voto sulle criptovalute del suo avversario repubblicano Donald Trump, che ha recentemente abbracciato il settore e si è impegnato a rendere gli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute.

Alla chiamata erano presenti circa due dozzine di persone, tra cui alti funzionari dell’amministrazione Biden come il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo, il vicedirettore del Consiglio economico nazionale Lael Brainard e il vice capo dello staff della Casa Bianca Bruce Reed. Era presente anche Christine Lucius, consulente senior di Harris, ma non ha parlato, secondo tre persone che hanno partecipato alla chiamata.

Dal lato delle criptovalute c’erano l’imprenditore tecnologico miliardario e investitore in criptovalute Mark Cuban, il fondatore di SkyBridge Capital Anthony Scaramucci, il venture capitalist e donatore democratico Ron Conway e un gruppo di dirigenti di Ripple, Coinbase, Kraken, Uniswap e altre società crittografiche.

Invece di trovare un terreno comune, i dirigenti del settore hanno attaccato i funzionari della Casa Bianca soprattutto per l’assalto normativo da parte di agenzie come la Securities and Exchange Commission e la Federal Reserve. Le persone che hanno partecipato all’incontro hanno detto a Fox Business che l’incontro sembrava essere una replica della tavola rotonda organizzata da Khanna a Washington, DC, il mese scorso, quando i dirigenti del settore hanno espresso le loro lamentele a un alto funzionario della Casa Bianca riguardo al trattamento ingiusto ricevuto sotto Biden.

“I dirigenti non hanno esitato a dire ai rappresentanti dell’amministrazione quanto avevano danneggiato l’industria delle criptovalute e il Partito Democratico con le loro azioni contro le risorse digitali”, ha detto a Fox Business un partecipante che ha chiesto di rimanere anonimo. “Sono stati praticamente sgridati”.

Ad esempio, Conway ha espresso “aggressivamente” la frustrazione per il fatto che l’amministrazione non stava facendo altro che vuote promesse all’industria. Conway, uno dei primi investitori in Coinbase, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Un altro momento di tensione si è verificato quando Adeyemo ha detto ai partecipanti che le banche e le autorità di regolamentazione non stavano cercando attivamente di separare il settore dal sistema finanziario più ampio. In risposta, un dirigente di criptovaluta ha chiesto ai partecipanti alla chiamata di alzare la mano tra le società a cui sono stati negati i servizi bancari a causa delle politiche della Casa Bianca. Secondo due partecipanti, quasi tutti i rappresentanti dell’industria hanno alzato la mano.

Nonostante l’attrito, Scaramucci ha detto a Fox Business di essere ottimista sul fatto che Harris otterrà un po’ di supporto nel mondo delle criptovalute.

“È incoraggiante che questi funzionari di alto livello si prendano il tempo per venire ad ascoltare il nostro settore”, ha affermato Scaramucci. “È comprensibile che i miei colleghi del settore crypto vogliano agire adesso, ma non è così che funzionano le cose a Washington. Penso che stiamo facendo progressi costanti.”

Anche Paul Grewal, chief legal officer di Coinbase, ha espresso una prospettiva positiva.

“Si è trattato di un incontro dell’amministrazione Biden, ma ora l’attenzione dovrebbe concentrarsi sulla campagna Harris e su ciò che sono pronti a fare”, ha affermato. “È la candidata perfetta per diventare un nuovo volto potente per la criptovaluta e rompere con il passato.”