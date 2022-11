L’inflazione del Ringraziamento trasforma gli acquirenti in polli

L’inflazione sta costringendo i controversi acquirenti della Grande Mela a lamentarsi per il Ringraziamento, con alcuni che dicono a The Post che mangeranno pollo perché La Turchia è costosa.

“Comprerò pollo cotto, che di solito vendono per $ 5 o $ 7”, sospirò Osvaldo Paez, 62 anni, che ha un reddito fisso e festeggia sempre il Ringraziamento con il tacchino.

Al Key Food nell’East Village, dove The Post ha trovato Baez per fare la spesa, una Butterball da 16 libbre costava $ 1,99 la libbra, dopo aver speso altri $ 75 in generi alimentari.

“Tutte queste aziende stanno facendo soldi, miliardi e miliardi e miliardi, e stanno ancora gonfiando i prezzi su tutti gli articoli”, esclama. “E permettendo al governo di farlo – ne sono ben consapevoli”.

Si stima che un’elemosina di 12 articoli per le vacanze per 10 persone porti quest’anno $ 64,05, in aumento del 20% rispetto ai $ 53,31 dell’anno scorso, secondo il sondaggio annuale dell’American Farm Federation.

Baez ha detto che avrebbe servito pollo arrosto alla festa del Ringraziamento invece del costoso tacchino. Helen Seidmann per il NY Post

I tacchini congelati intervistati costano $ 1,81 per libbra tra la metà e la fine di ottobre, un aumento del 21% rispetto allo scorso anno, in parte a causa di un gregge più piccolo quest’anno e dei costi di alimentazione più costosi.

Tra gli altri aumenti di prezzo: un ripieno a cubetti costa $ 3,88 per una scatola da 14 once contro $ 2,29 dell’anno scorso, mentre il costo di una confezione da due di torte è aumentato di 77 centesimi a $ 3,68.

Dissero gli acquirenti stufi Le spese dissolute dell’amministrazione Biden È responsabile del loro improvviso stato di perdita finanziaria.

I prezzi di molte graffette del Ringraziamento sono aumentati rispetto allo scorso anno.

Il costo del pasto del Ringraziamento è aumentato del 20% quest’anno, secondo un sondaggio. Helen Seidmann per il NY Post

“Abbiamo speso molti soldi come governo, e questo è il problema”, ha detto Jim Petros, 74 anni. “Non esistono soldi gratis e prima o poi devi scoprirlo.”

“Chi è in gestione adesso?” Un contabile di 62 anni ha visto il discorso, aggiungendo che le uova costano $ 10. “Non era così prima.”

“Sono disgustata”, ha aggiunto. “Non riesco a salvare nulla. Non riesco a salvare un po’ di quello che ho usato per andare in vacanza.”

Il Il mese scorso il presidente ha detto che stava cercando di aiutare le famiglie Affronta il fatto che il Ringraziamento “costa un sacco” di denaro in un evento che annuncia gli sforzi per ridurre le “commissioni spazzatura” bancarie.

Gli acquirenti affermano di dover affrontare uno shock dei prezzi dei generi alimentari del Ringraziamento. Helen Seidmann per il NY Post

Queste famiglie stanno ora vivendo un brutto caso di shock da adesivo del supermercato.

– La Turchia e le verdure hanno un prezzo, esclama Denise Perez, 47 anni, che è rimasta sbalordita nel vedere un arrosto di maiale che costava $ 1,49 al chilo, un aumento del 50% rispetto al prezzo normale.

“L’inflazione generale, che riduce il potere d’acquisto dei consumatori, è un fattore che contribuisce in modo significativo all’aumento del costo medio della cena del Ringraziamento quest’anno”. ha detto l’economista capo dell’AFBF Roger Cryanche ha inoltre collegato i costi elevati ai problemi della catena di approvvigionamento e alla guerra in Ucraina.