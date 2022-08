L’inflazione nel Regno Unito balza al 10,1%, trainata dal cibo

Mentre le famiglie attendono la conferma della modifica delle bollette energetiche alla fine di questo mese, stanno anche aspettando di vedere chi sarà il prossimo primo ministro. Il vincitore del concorso del Partito conservatore per il posto più alto non sarà annunciato prima del 5 settembre e l’attuale governo ad interim non assume nuovi impegni per alleggerire il carico sulle famiglie.

Ma la rabbia e la tensione per l’aumento del costo della vita sono continuate senza sosta. Questa settimana, operatori ferroviari e dipendenti delle ferrovie in tutto il paese hanno ricominciato a scioperire per salari e condizioni di lavoro. Presto saranno raggiunti da portuali in alcuni dei più grandi porti della nazione e lavoratori delle poste, che stanno lasciando il lavoro per chiedere salari più legati all’inflazione.

In media, in tutto il paese, i salari crescono più del doppio rispetto alla media del decennio precedente la pandemia, ma non stanno ancora al passo con i prezzi. Il Census Bureau ha dichiarato martedì, aggiustato per l’inflazione, che i salari, esclusi i bonus, sono diminuiti del 3% durante l’anno durante il secondo trimestre. Era un record.

“La situazione è miserabile per i consumatori del Regno Unito, che sono attualmente sotto pressione da tutte le parti”, ha scritto in una nota Calum Pickering, economista della Berenberg Bank. Ha aggiunto che “i salari non stanno aumentando abbastanza velocemente da compensare l’aumento dell’inflazione, ma stanno aumentando molto rapidamente” con soddisfazione della banca centrale.