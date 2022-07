L’infortunio di Jaden Ivey mette in ombra la vittoria del campionato estivo dei Detroit Pistons sui Wizards

L’allenatore della Summer League Jordan Brink celebra la vittoria dei Pistons sui Wizards I Pistons sono migliorati fino a 2-0 con una vittoria per 105-99 su Washington sabato sera. Rod Bird, notizie di Detroit

Le Vighe L’esito della partita non è stato importante quanto il rapporto sullo stato della selezione di Jaden Ivey al primo turno. È sempre spaventoso quando un giocatore atterra goffamente in un gioco. Quando la selezione della bozza è migliore, viene intensificata.

Jaden Ivey, classificato n. 5 in assoluto, si è ripreso una caviglia dopo aver tentato una tripla nel primo quarto della partita della Summer League di sabato contro i Washington Wizards. È entrato zoppicando negli spogliatoi e non è tornato a giocare, anche se è tornato in panchina nel secondo tempo.

Jordan Brink, l’allenatore della Pistons Summer League, ha affermato che non ci sono stati aggiornamenti sulle condizioni di Ivey, ma il livello di preoccupazione non sembra essere elevato per le prospettive a lungo termine.

“Non credo che siamo troppo preoccupati, ma io (lo staff medico) dovrei parlarne”, ha detto Brink. “Non ho ancora parlato con loro.”

I Pistons stavano girando nel primo tempo, ma hanno dovuto resistere nel quarto quarto per una vittoria per 105-99 al centro di Thomas & Mack.

L’infortunio ha colpito duramente il roster, con Ivy (caviglia destra) e Sabine Lee (caviglia sinistra) che non sono tornate in partita e Kylian Hayes che non ha giocato.

I Pistons (2-0) avevano una profondità sufficiente per resistere agli infortuni, poiché Isaiah Levers era in vantaggio con 20 punti e cinque rimbalzi. Braxton Key ha aggiunto 14 punti, sette rimbalzi, quattro assist e Isaiah Stewart 14 punti e nove rimbalzi.

“Pensavo che avessimo spostato la palla molto bene – ha detto Brink -. Avevamo 23 assist, e quello era un punto focale per far partire la palla. Ho pensato che avessimo palleggiato e colpito molto nell’ultima partita”. “Abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro giocando con la mentalità del quinto punto, muovendo la palla e creando un look aperto.

“Abbiamo realizzato 14 triplette e tirato quasi il 50% delle 3. Penso che fosse solo il movimento della palla e la mentalità del buon passaggio”.

Dopo aver segnato un vantaggio di 27 punti nel primo tempo e aver cercato di bandire la partita, i Wizards sono passati in vantaggio dietro a Jordan Shaquille (24 punti) e Jordan Goodwin (20 punti e cinque rimbalzi).

I Wizards (0-1) avevano un 91-90 con 3:44 rimasti su un paio di tiri liberi con la scelta del primo turno Johnny Davis, ma Stewart ha risposto con un 3. Shaquille ha segnato una tripla per ridurre il vantaggio a uno di nuovo, ma Ki He ha segnato dalla porta sul retro tagliando un passaggio superbo di Galen Doreen (13 punti, sei rimbalzi) e ha aggiunto una tripla per riportare il vantaggio a sei con 1:50 dalla fine.

I Washington Bluffs sono stati seguiti da Goodwin e un paio di tiri liberi di Shaquille per il 99-97, ma Stewart ha avuto un suggerimento e ha aggiunto a Levers due tiri liberi per dare ai Pistons un po’ di respiro.

La preoccupazione per Ivy era al primo posto.

“Ero arrabbiato per lui perché è un concorrente”, ha detto Livers. “Se l’ho visto, ha cercato di restare. Gli stavo dicendo: ‘Fratello, esci dal campo e dai un’occhiata’”. È un grande giocatore, un ragazzo eccezionale e di talento, ma fuori dal campo è davvero un grande compagno di squadra.

“Ha già fatto l’impressione che sarà davvero uno dei suoi migliori compagni di squadra, quindi lo sostengo al 1000% e spero che la sua caviglia stia bene”.

Nel gioco, Ivy è caduta ai piedi del difensore e si è contorta in campo per alcuni secondi. Si è alzato e ha colpito il tavolo dei marcatori frustrato dopo l’infortunio. Dopo aver inciampato per qualche secondo, è stato controllato dal personale medico.

Il difensore è stato convocato per un fallo flagrante, e Ivey è rimasto in partita e ha lanciato i tre liberi, quindi si è diretto negli spogliatoi per ulteriori esami.

Ivey ha avuto un ottimo primo quarto, con 11 punti, inclusi 3 punti, gioco da tre punti e cinque tiri liberi.

“Pensavo che lo avessi visto un po’ rilassato all’inizio del gioco, già dal gioco 1 al gioco 2, solo la velocità”, ha detto Brink. “Volevamo dargli un po’ più di spazio per lavorare e usare la sua velocità. Pensavo avessi davvero visto il gioco rallentare un po’ per lui”.

Il debuttante dei Pistons Galen Doreen alla sua prima esperienza NBA nella Summer League Galen ha giocato due grandi partite aiutando i Pistons a iniziare 2-0. Rod Bird, notizie di Detroit

