L’ingresso di Jim Leyland nella Baseball Hall of Fame è meritato

COOPERSTOWN, NY – La famiglia e gli amici di Jim Leyland, ben consapevoli di quanto fosse emotivo, non sono del tutto sicuri di come Leyland porterà a termine il suo discorso alla Baseball Hall of Fame domenica.

Poco prima del matrimonio a Cooperstown, sua figlia lo fece sedere e gli fece un regalo.

Kelly Leland ha regalato a suo padre un fazzoletto bianco da mettere nella tasca della giacca. Ma se la apre mentre fa il suo discorso, vuol dire che riceverà un piccolo messaggio.

“Non si piange nel baseball.”

Leland, 79 anni, ha quasi pianto mentre raccontava la storia.

Leyland si unirà ad Adrian Beltre, Todd Helton e Joe Mauer sul palco durante la cerimonia di introduzione alla Hall of Fame di domenica (13:30 ET, MLB Network), e potrebbe essere la star dello spettacolo.

Il campione di fuoricampo Barry Bonds, che non ha mai partecipato alla cerimonia di introduzione nella Hall of Fame, verrà a Cooperstown per onorare Leland.

Gary Sheffield, che ha vinto una World Series con Leyland in Florida, è arrivato in città sabato per stare con Leyland, mentre partecipava anche alla sua prima cerimonia di firma.

“Quando soppesi tutti gli allenatori eccezionali della mia generazione, penso che Jim sia il migliore di tutti noi”, ha detto l’allenatore della Hall of Fame Tony La Russa “Non avresti potuto gestire meglio”.

Vai avanti, prova a trovare qualsiasi manager, qualsiasi allenatore, qualsiasi giocatore, e tutti condivideranno il loro rispetto e la loro ammirazione per quest’uomo.

È stato Leland a criticare Bonds Sul campo durante l’allenamento primaverile con i Pirati, disse a Bonds che se non avesse rispettato le regole di Leland, avrebbe potuto andarsene immediatamente.

I legami sono rimasti.

Si è guadagnato il suo rispetto per sempre.

“Sai, una cosa che ho imparato rapidamente su Jim è che ha stabilito l’idea che: ‘Io sono il leader qui, e tutto ciò che dico e faccio è un riflesso di me'”, ha detto Sheffield. “E tutti gli allenatori erano un suo riflesso.

“Quindi, ogni volta che aveva una riunione di squadra, attaccava tutti e lasciava la stanza dopo aver maledetto tutti. Poi gli allenatori dicevano: ‘Resta qui, non ha ancora finito.’ Poi, al momento giusto, tornava.’ finire il suo discorso e ripartire. Iniziavamo ad alzarci, no, no, no, tornavamo. Jim non aveva ancora finito, lo ha fatto circa tre volte.

“Poi lo vedi 10 minuti dopo, e mi parla come se niente fosse successo. Questo è ciò che lo ha reso così speciale.”

“Avevo un grande rispetto per lui. Ti attaccava quando ne aveva bisogno, ma trattava anche gli uomini come loro dovrebbero trattarti.”

Leyland, uno dei soli quattro allenatori della Hall of Fame a non aver giocato nei principali campionati, ha portato le proprie squadre a otto presenze post-stagionali, tre titoli e una World Series. Ha vinto 1.769 partite in 22 stagioni e 44 presenze post-stagionali, classificandosi al decimo posto di tutti i tempi.

È stato tre volte vincitore del premio come miglior allenatore.

Leland ebbe la sua occasione nel 1982. La Russa, il nuovo allenatore dei Chicago White Sox che giocava contro Leland dal 1979 nelle leghe minori, offrì a Leland il lavoro di suo allenatore in terza base. Leyland rimase nello staff tecnico di La Russa per quattro stagioni e fece colloqui per diversi lavori manageriali, incluso con gli Houston Astros, ma non ne ottenne mai uno. Ha ricevuto una chiamata dai Buccaneers nel 1985 con il direttore generale Sid Thrift che chiedeva il permesso di intervistarlo per una posizione dirigenziale.

“In realtà pensavo che uno dei miei fratelli mi stesse prendendo in giro”, ha detto Leland, “perché mi hanno sempre incolpato di essere una damigella d’onore e di non aver mai ottenuto il lavoro, quindi quando ha detto: ‘Questo è Mr. Thrift’, ho detto , ‘Sì, e io sono Casey Stengel”.

Dopo che Leland si convinse che non era uno scherzo e che i Pirati erano seriamente intenzionati ad assumerlo come manager della squadra, accettò il suo primo lavoro in una grande lega e non si guardò mai indietro. Dopo 11 stagioni a Pittsburgh, Leland si unì ai Florida Marlins e li condusse al titolo delle World Series nel 1997. Poi partì per il Colorado nel 1999, ma si dimise improvvisamente dopo la stagione, dopo essere diventato estremamente frustrato nel tentativo di vincere a un livello così alto. altitudine.

“È stato molto duro per lui. Gli ha tolto molte energie. Non sapevo se sarebbe stato in grado di farlo di nuovo”, ha detto La Russa.

La Russa convinse Leland a unirsi a lui con i St. Louis Cardinals come scout, e ciò durò fino al 2006, quando il direttore generale Dave Dombrowski – che era stato il direttore generale dei Marlins quando Leland era lì – aveva bisogno di un altro manager, questa volta con il Tigri di Detroit. La siccità post-stagionale dei Tigers si è conclusa con la prima stagione di Leland e la squadra ha vinto il gagliardetto dell’American League. Leland ha portato i Tigers ad altre tre apparizioni nei playoff e un altro titolo nel 2012. Si è ritirato dopo la stagione 2013.

“Jim era tutto ciò che cerchi in un manager”, ha detto Dombrowski. “Aveva conoscenza del gioco, comprensione della comunicazione tra giocatori e management ed era una persona molto socievole. Comprendeva ogni aspetto del gioco: sviluppo, la vittoria, la crescita dei giocatori, l’allenatore. Era onesto.” Era molto rispettoso e parlava con il cuore. Amava i suoi giocatori e aveva un modo straordinario di esigere che giocassero nel modo giusto.

“Poteva essere crudele e scortese con chiunque, ma allo stesso tempo sapevano che li amava.”

E anche loro lo amavano.

Leland era un manager della vecchia scuola, ma accoglieva con favore anche le nuove analisi… ma non le ostentava.

“Penso che a volte sia esagerato, ad essere onesto con te”, ha detto Leyland. “La maggior parte delle persone la chiama analisi. Io la chiamo informazione. Quando ero responsabile, avevamo tutte le informazioni a disposizione. Oggi ce ne sono di più.”

“Alcuni di loro sono molto bravi. Alcuni probabilmente stanno leggendo del materiale, a dire il vero.”

“Puoi pianificare un gioco, ma non puoi scrivere una sceneggiatura del gioco.”

In effetti, la sfida più difficile per Leland è stata giocare contro La Russa, il suo migliore amico nel baseball.

Provenivano da contesti diversi, La Russa era un ragazzo speciale, giocava nei campionati più importanti e diventava avvocato. Leyland, che non ha mai frequentato il college, non ha mai giocato a un livello superiore alla Classe AA.

“Penso che mi abbia davvero aiutato nella mia carriera manageriale perché non ero un buon giocatore, perché ho capito quanto sia difficile giocare a questo gioco”, ha detto Leyland.

Leland e La Russa parlavano due o tre volte alla settimana, si scambiavano idee e chiedevano a ciascuno di criticare le proprie decisioni manageriali. A volte parlavano di baseball fino alle due del mattino, sia in piena stagione che il giorno di Natale.

“Tony ha significato moltissimo per me, aiutandomi anche adesso con il mio discorso alla Hall of Fame”, ha detto Leland.

Leland ha provato il suo discorso davanti a La Russa, che gli ha dato alcuni consigli, gli ha detto cosa eliminare, cosa aggiungere e gli ha anche dato degli appunti sulla sua consegna.

“Aspetta di sentirlo”, ha detto La Russa. “È fantastico. Adorerai il suo discorso.”

E sai una cosa, forse qualche lacrima scenderà anche sulle guance di Leland. Ma Leland non si scuserà.

È stato emotivo per tutta la sua vita e ora, con l’intero mondo del baseball che celebra il suo successo, sarebbe scioccato se non versasse una lacrima.

“Te lo dirò io”, disse Leland. “Ho guardato la maggior parte dei discorsi che sono stati fatti qui. Non sono l’unico ragazzo a Cooperstown che verserà una lacrima, posso dirtelo. Ho visto alcuni dei grandi giocatori emozionarsi un po’ .”

“George Brett (il terzo base della Hall of Fame) mi ha dato ottimi consigli. Ha detto: ‘Beh, se non sei emotivamente colpito da qualcosa del genere, probabilmente non sei umano.’

“Non voglio mettermi in imbarazzo, ma non mi vergognerò.”

Segui Bob Nightingale su X: @BNightengale