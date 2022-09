LinkedIn ha condotto esperimenti sociali su 20 milioni di utenti in cinque anni

LinkedIn ha sperimentato più di 20 milioni di utenti in cinque anni, il che, sebbene inteso a migliorare il modo in cui la piattaforma funziona per i membri, avrebbe potuto avere un impatto sui mezzi di sussistenza di alcune persone, secondo un nuovo studio.

In esperimenti condotti in tutto il mondo dal 2015 al 2019, Linkedin ha modificato casualmente la proporzione di contatti deboli e forti suggerita dall’algoritmo People You May Know, il sistema automatizzato dell’azienda per consigliare nuovi contatti ai propri utenti. I ricercatori di LinkedIn, MIT, Stanford e Harvard Business School hanno successivamente analizzato i dati raccolti dai test in uno studio È stato pubblicato questo mese sulla rivista Science.

Gli esperimenti sugli algoritmi di LinkedIn potrebbero sorprendere milioni di persone perché la società non ha detto agli utenti che i test sono in corso.