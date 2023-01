L’intelligenza artificiale per il contatto visivo di Nvidia è l’aggiornamento più spaventoso di sempre

Nvidia ha rilasciato il suo software basato sull’intelligenza artificiale più inquietante di sempre. Nell’ultimo aggiornamento dell’app Nvidia Broadcast è stata aggiunta una nuova funzionalità della fotocamera per modificare le trasmissioni in diretta in modo che sembri che qualcuno guardi sempre nella fotocamera, anche se non è così. È una caratteristica snervante che mi ha fatto urlare e urlare la prima volta che l’ho visto in tempo reale.

Conosciuto come Eye Contact, il lungometraggio ha debuttato all’inizio di questo mese con il nome Parte della patch 1.4 per Nvidia BroadcastSoftware di ottimizzazione video per trasmissioni in diretta e videoconferenze. Nvidia ha affermato in un post sul blog che Eye Contact è per i creatori di contenuti che desiderano mantenere il contatto visivo con la fotocamera in ogni momento, anche se, ad esempio, stanno guardando note o testo fuori dallo schermo. Ora che è fuori da qualche settimana, abbiamo un’idea migliore di cosa potrebbe fare.

È una visualizzazione interessante della funzione Pubblicato su TwitterPuoi guardare scene da Jurassic Park Modificato con il contatto visivo in modo che gli attori guardino sempre (principalmente) la telecamera. È strano e spigoloso! Forse anche se non hai mai visto il film prima! È come se la persona fosse troppo preoccupata se lo fosse o meno lui potrebbe Lo fanno in modo da non fermarsi a pensare se lo sono dovrebbe…

Sono passato a una videochiamata con un collega di Polygon per vedere personalmente Eye Contact in azione. Mi è sembrato strano, anche se ho guardato il mio collega per tutto il tempo. Penso che sia in parte perché il contatto visivo completamente ininterrotto non sembra naturale o naturale se stai avendo una conversazione casuale. Inoltre, il software non è perfetto—Nvidia dice che è in versione beta—quindi a un certo punto girava la testa e guardava di lato, i suoi occhi tornavano a fissare direttamente la telecamera; Sembrava un personaggio posseduto da un film dell’orrore.

Il contatto visivo è un altro esempio di AI che diventa facilmente utilizzabile dai consumatori di tutti i giorni. ChatGPT, che può essere utilizzato per una varietà di App come scrivere articoli, una sensazione notturna dovuta alla sua produzione linguistica naturale. Vengono utilizzati altri software come DALL-E, Midjourney e Free AI Art Generator per creare meme e ricreare il look Alcuni film di registi.

Se vuoi usare anche la magia nera dell’intelligenza artificiale, tutto ciò che devi fare è scaricare Nvidia Broadcast, anche se il tuo computer avrà bisogno di un certo hardware per funzionare, inclusa una scheda grafica Nvidia GeForce RTX; È possibile visualizzare un file Requisiti di sistema completi qui.