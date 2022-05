L’interruzione di Xbox impedisce ad alcuni giocatori di rilasciare titoli digitali

Xbox sta riscontrando problemi che impediscono ad alcuni giocatori di giocare a giochi cloud, giocare a giochi digitali e fare acquisti dal suo negozio. per me Pagina di stato XboxL’interruzione è iniziata intorno alle 16:00 ET e la società sta attualmente lavorando a una soluzione.

“Siamo consapevoli del fatto che alcuni utenti non sono in grado di acquistare e giocare o avviare sessioni di Cloud Gaming”, supporto Xbox Lo ha detto in un tweet. I nostri team stanno effettuando il check-in. Segui qui e sulla nostra pagina di stato per gli aggiornamenti. http://Xbox.com/status. “

Questa ultima serie di problemi segue una massiccia interruzione che si è protratta per diverse ore da venerdì sera a sabato mattina. Alcuni giocatori non sono stati in grado di avviare sessioni di Cloud Gaming, giocare a giochi digitali, effettuare acquisti o persino accedere ad app di streaming tra cui Netflix e Disney Plus.

Anche se l’Xbox Sembrava risolvere questi problemiSembra che i problemi con il suo negozio, i titoli digitali e i giochi su cloud stiano ricominciando a manifestarsi. come mio collega Note di Tom WarrenSe sei interessato dall’interruzione, puoi comunque Attualmente sto giocando Quando hai la tua Xbox come console “domestica”.. Supporto Xbox dice anche Potrebbe essere utile riavviare la console Xbox.

Aggiornamento, 7 maggio 17:45 ET: Aggiornato per aggiungere che il riavvio della console Xbox può aiutare a risolvere alcuni problemi.