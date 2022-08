L'”introduzione” dell’aereo passeggeri più veloce del mondo all’era dei viaggi supersonici

Il mondo non ha visto viaggi supersonici commerciali in quasi 20 anni da quando il Concorde si è ritirato nel 2003, ma tutto questo sta per cambiare con lo sviluppo di un nuovo aereo passeggeri ecologico.

Incontra Overture – L’aereo di linea passeggeri più veloce del mondo sviluppato da Denver Boom sul suono.

Con 26 milioni di ore di progettazione e test, l’Overture sarà alimentato da carburante per aviazione sostenibile (SAF) al 100% mentre vola a Mach 1,7 sull’oceano, trasportando 68-80 passeggeri per circa 5.000 miglia.

Il design aggiornato presenta quattro motori che manterranno in equilibrio peso e temperatura, riducendo anche i requisiti dimensionali per i motori montati sulle ali.

Bohm afferma che i motori più piccoli ridurranno i requisiti di spinta per ciascun motore.

E più bassa è la spinta, più silenziosi corrono.

“Senza postcombustori e motori silenziosi, il decollo di Overture si fonderà con le flotte a lungo raggio esistenti, offrendo un’esperienza più tranquilla sia per i passeggeri che per le comunità aeroportuali”, bolla Ha detto sul suo sito web.

La distinta spinta sonora che le persone sentono quando un aereo supersonico si muove può irritare i nervi e i finestrini. Ma a differenza del Concorde, il rombo del primo piano poteva essere udito sopra l’oceano per non disturbare le persone a terra.

zero emissioni nette di carbonio e SAF

I motori di Overture funzioneranno con carburante per aviazione sostenibile al 100% mentre volano a Mach 1,7.

Boom afferma che gli impatti ambientali di Overture sono stati presi in considerazione durante la progettazione del nuovo velivolo e questo aiuterà l’azienda nel suo viaggio verso il raggiungimento zero carbonio netto entro il 2025.

La parte anteriore ha prestazioni supersoniche, mantiene intervalli di temperatura standard e vola senza postcombustori per ridurre il rumore.

“Le prestazioni ambientali sono considerate in tutti gli aspetti dell’introduzione, dalla progettazione e produzione all’aviazione e al riciclaggio di fine vita”, ha affermato Boom sul suo sito web. “Il team di ingegneri dà la priorità alla filatura riutilizzando gli strumenti usati, riciclando i componenti in officina e utilizzando tecniche di produzione additiva che si traducono in meno scarti di produzione e prodotti più leggeri ed efficienti dal punto di vista dei consumi”.

Nella sua progettazione, la parte anteriore incorporerà materiali compositi di carbonio più leggeri, più resistenti e termicamente stabili nella maggior parte della sua costruzione.

Velivoli più leggeri renderanno il velivolo più efficiente in termini di consumo di carburante, rendendolo più ecosostenibile.

Un altro aspetto ecologico dell’introduzione è l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione.

Cos’è SAF?

SAF offre le stesse prestazioni del carburante per jet convenzionale ma con un’impronta di carbonio molto inferiore.

Il carburante è composto da vari tipi di risorse sostenibili, come olio da cucina usato e residui di grasso animale, solo per citarne alcuni.

Fusoliera e design ad ala di gabbiano

La parte anteriore è ottimizzata per velocità, sicurezza e sostenibilità.

La fusoliera anteriore ha un diametro maggiore nella parte anteriore dell’aereo e un diametro più piccolo verso la parte posteriore, che riduce la resistenza aerodinamica e massimizza l’efficienza del carburante mentre naviga a velocità supersoniche.

Inoltre, Bohm afferma che il design dell’ala di gabbiano consentirà all’aria di fluire uniformemente intorno e sopra l’aereo.

Ciò migliorerà la capacità supersonica del velivolo mantenendo l’efficienza a basse velocità.

Bohm afferma che il vantaggio del design dell’ala e la capacità di volare più lentamente significa una maggiore sicurezza generale poiché decollerà e atterrerà a velocità inferiori.

Tempi di viaggio

Finora, dice Bohm, due compagnie aeree e l’USAF hanno firmato per acquistare le compagnie aeree offerte.

United Airlines afferma che acquisterà 15 aeromobili una volta soddisfatti i requisiti di sicurezza, operativi e di sicurezza, con opzioni per l’acquisto di altri 35 aeromobili.

Il creatore dell’introduzione afferma che i motori più piccoli ridurranno i requisiti di spinta per ciascuno.

Japan Airlines ha anche detto che acquisterà gli aerei e avrà preordinato 20 aerei.

Inoltre, Boom e l’USAF stanno attualmente sviluppando configurazioni avanzate destinate al trasporto governativo.

Quindi, quanto tempo ci vorrà per raggiungere popolari destinazioni internazionali?

Da New York a Londra:

Tempo di percorrenza attuale: circa 7 ore

Orario di viaggio di apertura: 3 ore e 30 minuti

Da Los Angeles a Sydney:

Tempo di percorrenza attuale: circa 15 ore

Orario di viaggio di apertura: 8 ore

Da Tokyo a Seattle:

Tempo di percorrenza attuale: Quasi 9 ore

Orario di viaggio di apertura: 4 ore e 30 minutiS

Concordia

Il Concorde è stato il primo aereo di linea passeggeri supersonico al mondo. Tutti e due British Airways E il Air France L’ho usato commercialmente tra il 1976 e il 2003.

Gli aerei trasportavano passeggeri in tutto il mondo, ma il funzionamento estremamente rumoroso e i costi operativi dell’aereo ne limitavano il servizio.

La sua velocità di crociera era più veloce della prima, avvicinandosi al mondo al doppio della velocità del suono a Mach 2.04.

Sia British Airways che Air France hanno utilizzato il Concorde commercialmente tra il 1976 e il 2003. Uli Deck / picture-alliance / dpa / AP

A questa velocità, il viaggio tra New York City e Londra era di circa 3 ore.

Tuttavia, il Concorde non era finanziariamente redditizio.

E nel 2000, un Concorde da Parigi a New York City si è schiantato poco dopo il decollo quando i detriti della pista si sono schiantati contro la fusoliera e hanno rotto il carburante.

Il risultato è stato un incendio catastrofico quando l’aereo è decollato dalla pista.

Si è schiantato contro un hotel e un ristorante a poche miglia dall’aeroporto, uccidendo tutte le 109 persone a bordo e quattro persone a terra.

Successivamente, sia Air France che British Airways hanno annunciato che si sarebbero ritirate dalle flotte del Concorde.

I voli con il Concorde sono cessati nel 2003 e da allora i voli supersonici commerciali sono stati un ricordo.