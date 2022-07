Linus Tech Tips Ricostruisci il desktop di Steam con la versione finale

Lo Steam Deck di Valve è stato finora un successo, le specifiche (relativamente) modeste non sono davvero un problema rispetto alle dimensioni dello schermo e al fatto che puoi giocarci sul bus. Ma poiché si tratta essenzialmente di un piccolo computer, c’è sempre la tentazione di migliorarlo.

Che è esattamente cosa Consigli tecnici Linus Lo hanno fatto nel loro ultimo video, in cui hanno preso il palmare Valve e lo hanno schiacciato in alcune aree chiave. Mentre ovviamente non lo fanno Modificando la CPU o la GPU di Steam Deck, possono apportare alcune importanti aggiunte/sostituzioni altrove nel tentativo di migliorare le prestazioni del dispositivo.

Ciò comporta la rimozione dei joystick basati sul potenziometro sullo Steam Deck e la loro sostituzione con alcuni elettromagneti. Questi hanno una serie di vantaggi, tra cui una migliore durata (non andrà alla deriva) e una “zona morta” più piccola.

Also improved is the handheld’s storage, with an experimental 2TB SSD unit slotting neatly into the device in a way that circumvents all of the hassle people can have— vs.—Quando si installano soluzioni più grandi e ad alta intensità di calore. Ciò conferisce a questo particolare Steam Deck 3 TB di spazio di archiviazione, una quantità ridicola per un computer così piccolo.

C’è anche un fan in più che aiuta enorme Il dissipatore di calore (che sporge direttamente dal retro dell’unità), la protezione per lo schermo in vetro temperato e l’aggiornamento della batteria esterna non sono il modo più elegante per prolungare il tempo sullo schermo del tuo Steam Deck, ma è incredibilmente soddisfacente poiché è attaccato al retro del palmare tramite magneti.

Il risultato finale è un dispositivo che assomiglia meno a un giocatore portatile e più a un film di fantascienza degli anni ’90 con attori che sfondano una porta chiusa, ma come puoi vedere nel video qui sotto, i risultati sono per lo più focalizzati in quanto sono su durata, longevità e silenziosità – finalmente parlano di se stessi.