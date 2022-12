Lionel Messi ha vinto la Coppa del Mondo per l’Argentina

Lascia un commento su questa storia Commento

LUSAIL, Qatar — Una finale di Coppa del Mondo fatta di gol assurdi e colpi di scena inspiegabili ha assicurato due volte la vittoria di una nazione affamata di trofei mentre il Brasile di Pelé cerca i suoi primi campioni consecutivi in ​​60 anni. In precedenza, due stelle cosmiche si sono scambiate gol e oltre 120 accattivanti minuti di genialità, decisi nella sua forma più semplice.

Se la competizione ha prodotto il miglior teatro di gioco del campionato che la competizione abbia mai visto in una domenica di calcio imperfetto, sembrava ingiusto che i calci di rigore decidessero il vincitore.

Ma Gonzalo Montel ha segnato quando ha piantato il suo tiro nell’angolo sinistro Un vertiginoso pareggio per 3-3 è stato seguito da una vittoria per 4-2 al tiebreak, All’Argentina non importa quali mezzi siano necessari. Per la prima volta dal 1986, l’Albiceleste è campione del mondo e il suo immacolato attaccante, Lionel Messi, può finalmente prendersi il merito della sua straordinaria carriera.

“È pazzesco che sia diventato realtà”, ha detto Messi. “Lo desideravo davvero. … Ho avuto questa sensazione [World Cup] Egli è.”

Messi, 35 anni, ha segnato due volte e ha avuto un assist in un altro gol, ma è stato seguito dal miglior giocatore del mondo, il francese Kylian Mbappé, con una tripletta davanti a una folla di 88.966 spettatori al Lucille Stadium. È diventato il primo giocatore maschile a farlo in una finale di Coppa del Mondo dai tempi dell’inglese Geoff Hurst nel 1966.

Due giorni prima del suo 24esimo compleanno – E 4 anni e mezzo dopo, ha aiutato la Francia a vincere il trofeo in Russia – Mbappé ha segnato otto gol e ha vinto la Scarpa d’Oro come campione del torneo. Messi ha segnato sette punti.

Il 18 dicembre, dopo una partita di tre ore, i tifosi hanno festeggiato la vittoria dell’Argentina ai Mondiali. (Video: Il Washington Post)

È stata una partita incredibile. La Francia ha recuperato da due gol di svantaggio con Messi e Mbappé che hanno segnato entrambi nella seconda metà dei tempi supplementari.

“La partita è stata assolutamente pazzesca”, ha detto il Ct dell’Argentina Lionel Scaloni.

Nella sparatoria – la prima in una finale di Coppa del Mondo dal 2006 – Martinez ha effettuato due parate ei suoi compagni di squadra hanno trasformato tutti e quattro i tentativi. Martinez è stato l’eroe anche nei quarti di finale contro l’OlandaI calci di rigore si sono resi necessari dopo che l’Argentina ha perso un vantaggio di due gol alla fine dei tempi regolamentari.

La precedente vittoria dell’Argentina in Coppa del Mondo è arrivata all’Estadio Azteca di Città del Messico nel giugno 1986, un anno prima della nascita di Messi. READ Le forze del Tigri rivendicano il controllo della città etiope di Amhara, il governo nega

“Questi giocatori hanno giocato per la loro gente, per i loro tifosi argentini”, ha detto Scaloni, che, a 44 anni, è l’allenatore più giovane a vincere dal 1978. “Tutti hanno tirato nella stessa direzione. È una bella sensazione giocare per il tuo paese. I giocatori hanno capito cosa dovevano fare. Siamo molto felici e orgogliosi. Oggi siamo campioni.

Per Messi, il campionato ha concluso un viaggio deludente dopo quattro offerte fallite. Sono passati otto anni da quando la prima apparizione di Messi in una finale di Coppa del Mondo si è conclusa con una sconfitta contro la Germania. Sono passati sei anni da allora Breve pausaun torneo importante innescato da un altro svantaggio argentino in Copa America, dopo di che ha dichiarato: “Ho provato molto a diventare un campione con l’Argentina. Non è successo. Non posso farlo”.

I tifosi festeggiano la vittoria dell’Argentina sulla Francia ai Mondiali. (Video: Associated Press)

Con il titolo di Coppa del Mondo, Messi si unirà finalmente all’icona argentina Diego Maradona come campione del mondo e metterà a tacere le critiche secondo cui non può essere considerato il più grande giocatore di tutti i tempi perché non ha vinto il trofeo più prestigioso dello sport.

Le fortune di Messi hanno cominciato a cambiare lo scorso anno quando ha vinto per la prima volta la Copa America, il campionato sudamericano.

È entrato in questo torneo dicendo che sarebbe stata la sua ultima Coppa del Mondo. Tuttavia, “se vuole continuare a giocare, sarà con noi”, ha detto Scaloni.

L’Argentina si è qualificata ai Mondiali con un’imbattibilità di 36 partite – Hanno perso il primo girone contro l’Arabia Saudita. Da quella battuta d’arresto, l’Argentina è andata 2-0 in ogni partita senza perdere.

La Francia ha tentato due titoli consecutivi per la prima volta da quando Pelé e Brasile vinsero nel 1958 e ’62. Dopo aver perso tre titolari per infortunio prima del torneo, i Bleus sono passati alla seconda fascia di rivali e potevano solo sognare un altro trofeo. Ma qui hanno seguito Ha sconfitto l’Inghilterra nei quarti di finale e scongiurando Il Marocco ha perso in semifinale.

Le loro speranze per il titolo sono svanite domenica quando Mbappé ha segnato all’80esimo e all’81esimo minuto, a circa 90 secondi di distanza.

“Siamo riusciti a tornare in vita”, ha detto il Ct francese Didier Deschamps.

Fin dall’inizio, l’Argentina sembrava fresca e affamata. La Francia non poteva continuare. L’Argentina è stata abile in attacco, trafiggendo l’opposizione piatta della Francia e cercando di lasciare il segno nella partita.

“Non abbiamo mostrato la stessa energia delle partite precedenti”, ha detto Deschamps, “ed è per questo che non siamo stati in partita per la prima ora”. READ L'ambasciatore russo all'Onu Boris Bondarev si dimette per la guerra di Putin in Ucraina

Mbappé è obsoleto. Raramente ha toccato la palla e raramente l’ha avuta anche in posizioni pericolose. A 20 minuti dalla fine la partita è rimasta a reti inviolate, ma i campioni in carica sono sempre più alle prese con i procedimenti.

Il rigore di Messi è arrivato al 23 ‘per la svolta dell’Argentina. Ciò che ha portato a ciò è stata la semplice pigrizia e la difesa lassista del francese Ousmane Dembélé. Angel Di Maria ha tagliato la palla così nettamente vicino alla linea di fondo che Dembele è rimasto nella polvere. Un leggero colpo di tacco di Di Maria seguito da una spinta manda l’esterno argentino a terra.

Il tasso di conversione di Messi è al di sotto della classe mondiale, ma questa volta si è preso cura di lui mentre Hugo Lloris ha fatto il contrario, deviando il suo tiro da 12 yard sulla destra.

Il secondo gol dell’Argentina è stato elegante, sofisticato e rotolante: un contropiede eseguito alla perfezione che scorreva da un’estremità all’altra in pochi secondi e con tocchi parsimoniosi sulla palla.

Al 36 ‘Rodrigo de Paul ha vinto la palla e ha servito Alexis MacAllister, che ha preparato Messi per un brillante tocco a lato di Julian Alvarez a centrocampo. Per tutto il tempo, Mack Allister ha continuato a correre. Alvarez una volta ha lanciato la palla nello spazio verde in avanti di Mack Allister.

Ha notato Di Maria che correva libero dall’altra parte, e quando ha agganciato il passaggio di Alvarez in cima all’area di rigore, si è arricciato su un cross che ha incontrato Di Maria per una volta.

Deschamps e la Francia erano in difficoltà. Al 41′ ha preso l’insolita decisione di sostituire non uno, ma due giocatori prima dell’intervallo. Dembélé e l’attaccante Olivier Giroud (quattro gol) sono fuori.

Nella ripresa la Francia gioca con più urgenza e rischio, ma l’Argentina è all’altezza. Con l’avvicinarsi del campionato, la folla canta “Mess-eye, mess-eye!”

La Francia non era disposta a concedere. La Francia è tornata in campo quando l’argentino Nicolas Otamendi ha atterrato il subentrato Randall Kolo Muani in area e il calcio di rigore di Mbappe è scivolato sotto il guanto di Martinez.

Tutto è andato a favore della Francia. L’Argentina, che aveva mantenuto il controllo per la maggior parte della fredda notte, era ora in grossi guai.

Adrien Rabiot ha lanciato la palla a Mbappé, che ha colpito di testa il sostituto Marcus Durham in cima all’area. Mbappé ha lasciato Nahuel Molina. Duram glielo restituì. Con una torsione del busto, Mbappé ha messo tutta la sua forza dietro un tiro al volo da 15 yard che ha battuto Martinez nell’angolo più basso. READ Gli avvocati di Trump stanno cercando di limitare la testimonianza degli assistenti di Pence al 6 gennaio

Il pareggio è stato significativo.

“Abbiamo controllato il gioco, ma abbiamo dovuto soffrire”, ha detto Martinez.

L’Argentina è stata fortunata a non perdere il controllo. Mbappé ha fallito ad ogni tentativo. Nel pieno del tempo di recupero, Lloris è stato chiamato a fare una parata in tuffo sul razzo da 25 yard di Messi.

Per la quarta volta in cinque finali di Coppa del Mondo, ti aspettano i tempi supplementari.

L’Argentina ha avuto tre occasioni nel finale nei primi 15 minuti, ma in ogni occasione sono intervenuti i difensori francesi. Messi non è stato fermato all’inizio della sessione successiva.

Lloris ha effettuato una bella parata riflessa su un’offerta angolata di Lautaro Martinez, ma Messi ha spinto il rimpallo oltre la linea di porta al 108 ‘, poco prima della respinta di Jules Conte. È diventato il giocatore più anziano a segnare due volte in finale.

La Francia non aveva finito e Mbappé è tornato sul dischetto al 118′ per trasformare un calcio di rigore dopo che Montiel ha usato la sua mano per bloccare un tiro.

Kolo Mwani avrebbe potuto vincerlo nei tempi di recupero dei tempi supplementari, ma Martinez ha fatto una parata brillante.

“Ha davvero lasciato il segno in questa finale”, ha detto Deschamps di Mbappé. “Purtroppo non l’ha lasciato come voleva.”

Mbappé vivrà senza dubbio molti altri momenti indimenticabili sul più grande palcoscenico del calcio. Domenica lo ha concesso a Messi.

“Ho sognato molte volte”, ha detto Messi. “L’ho adorato così tanto. Non potevo crederci.”

