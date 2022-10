L’IRS annuncia gli adeguamenti dell’inflazione alle aliquote fiscali nel 2023

In termini di dollari, la variazione è massima all’estremità più alta della fascia di reddito, sebbene tutte e sette le fasce di reddito siano adeguate all’inflazione. L’aliquota massima dell’imposta sul reddito del 37% si applica alle persone che guadagnano $ 578.125 l’anno prossimo – o $ 693.750 per le coppie sposate che presentano dichiarazioni congiunte. Erano $ 539.900 per gli individui quest’anno. La differenza: quasi $ 40.000 di reddito personale saranno tassati a un’aliquota inferiore del 35 percento l’anno prossimo.

Anche i lavoratori della classe media e i lavoratori a basso reddito vedranno benefici. Il tasso del 35% ora parte da $ 231.250 per gli individui e $ 462.500 per le coppie sposate. Il tasso del 32% inizia con redditi superiori a $ 182.100 per gli individui e $ 364.200 per le coppie.

Il tasso del 24% inizia con redditi individuali superiori a $ 95.375 – $ 190.750 per le coppie – e il tasso del 22% inizia sopra $ 44.725 per gli individui e $ 89.450 per le coppie. Il tasso del 12% si applica ai redditi individuali superiori a $ 11.000 e $ 22.000 per le coppie sposate. Un tasso inferiore, il 10 per cento, si applica al reddito fino a tali importi.

Per aumentare ulteriormente i filer, la detrazione standard aumenterà a $ 27.700 per le coppie, con un aumento di $ 1.800 rispetto a quest’anno. Per gli individui, aumenterà di $ 900 a $ 13.850.

Tali modifiche non influenzeranno le aliquote fiscali degli americani, che sono state al passo con l’inflazione nell’ultimo anno. Ma per molti americani non è così. I guadagni settimanali corretti per l’inflazione sono diminuiti di quasi il 4% da settembre dello scorso anno a questo settembre, ha affermato il Dipartimento del lavoro. segnalato la scorsa settimana.