L’IRS ritarda la transizione fiscale per gli utenti di Venmo, Cash App e altri portafogli digitali

Il Dipartimento del Tesoro, che sovrintende all’IRS, è sotto pressione da parte di lobbisti e legislatori per risolvere la diffusa confusione prima che i contribuenti inizino a ricevere i moduli fiscali nelle prossime settimane.

“L’IRS dovrebbe ritardare l’esercizio della propria autorità ora e continuare a consentire al Congresso di trovare una soluzione duratura che impedisca a questa normativa dannosa di colpire le piccole imprese”, ha affermato in una dichiarazione il senatore Joe Manchin III, democratico del West Virginia. Giovedì.

La confusione su come verrà applicata la modifica al codice fiscale ha creato ansia diffusa nelle ultime settimane e rischia di creare un’altra confusa stagione fiscale il prossimo anno. I contribuenti che necessitano di moduli 1099-K per classificare accuratamente il proprio reddito stanno creando una crisi del servizio clienti per l’IRS proprio mentre si imbarca in un programma di modernizzazione da 80 miliardi di dollari.

In una dichiarazione rilasciata venerdì, l’IRS ha sottolineato che la legge “non ha lo scopo di tracciare transazioni personali come viaggi in auto o pasti, regali di compleanno o di festa o pagare le bollette domestiche per un familiare o un individuo”. Tuttavia, ha difeso il cambiamento di politica come un modo “molto importante” per garantire una migliore conformità con il codice fiscale.

L’opposizione alla revisione fiscale dimostra la sfida che l’amministrazione Biden deve affrontare mentre cerca di reprimere l’evasione fiscale e colmare un “divario fiscale” di 7 trilioni di dollari di entrate non riscosse nel prossimo decennio.

L’amministrazione ha affermato che gli sforzi per ridurre l’evasione fiscale si concentreranno sulle grandi società e sui ricchi, ma la politica che impone agli utenti di portafogli digitali di segnalare piccole transazioni all’IRS riguarda principalmente le persone che lavorano nella “gig economy” e nelle piccole imprese. imprese. Si prevede che il cambiamento genererà 8 miliardi di dollari di entrate fiscali aggiuntive in 10 anni.

Arshi Siddiqui, partner di Akin Group, uno studio legale che rappresenta una coalizione di imprese che cercano di sostituire i nuovi requisiti fiscali, ha affermato venerdì che i consumatori e le piccole imprese hanno “schivato un proiettile” con il ritardo, ma è necessario fare di più.

“Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri campioni bipartisan al Congresso per una soluzione permanente”, ha affermato la signora Siddiqui.