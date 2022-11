LIVE PSVR 2 Preordini per gli aggiornamenti delle azioni: Prenota un visore PlayStation VR 2

I preordini per PSVR 2 saranno disponibili online oggi, 15 novembre. Dovresti aspettarti un momento difficile per prenotarne uno nonostante questo prezzo elevato ($ 549/£ 529) e il fatto che la data di uscita non sarà fino al 22 febbraio del prossimo anno.

Quindi sì, proprio come la PS5, il nuovissimo visore PlayStation VR 2 è quasi certo che si esaurirà immediatamente. Per rendere le cose ancora più difficili, scoprirai che i normali negozi di giochi potrebbero non ricevere subito un PSVR 2 di serie. Questo perché Sony ha affermato che il nuovo visore VR sarà venduto solo “provvisoriamente” direttamente dal suo sito Web, escludendo i partner al dettaglio dall’equazione.

Questo significa il primo giorno, settimana, mese… anno? Questo, immaginiamo, dipenderà in larga misura da quanto sarà buona questa fase iniziale. Se Sony vende facilmente il primo lotto di PSVR 2 per gli stessi preordini, potrebbe ritenere che possa andare avanti senza supporto al dettaglio. Se le vendite sono lente o i preordini non sono così caldi come sperato, potresti vedere Sony rivalutare il suo rapporto con i rivenditori per aiutare a realizzare le nuove cuffie.

Sony ha venduto console PS5 abbastanza bene negli ultimi due anni, quindi non siamo troppo sorpresi di provare prima questo metodo. Tuttavia, ti diremo come iscriverti al PlayStation Store (noto anche come Sony Direct), ma elencheremo anche alcuni altri rivenditori a cui vale la pena prestare attenzione nel caso in cui ottengano improvvisamente scorte in questi primi giorni. Ti parleremo anche di giochi, bundle o accessori che appaiono online nella nostra carrellata dal vivo di seguito.

Preordini per PSVR 2 negli Stati Uniti: controlla questi negozi

Visita prima il PlayStation Store, in particolare oggi, il primo giorno ufficiale dei preordini di PSVR 2, poiché Sony ha confermato che l’inventario sarà disponibile lì prima di altri rivenditori. Attualmente, altri negozi elencano solo visori VR vintage, Oculus o scelte di giochi casuali quando si cercano preordini PSVR 2, ma tutto può cambiare in qualsiasi momento. Continueremo a controllarli tutti per segni di vita.

Preordini per PSVR 2 nel Regno Unito: dai un’occhiata a questi negozi

Il PlayStation Store dovrebbe essere il primo posto in cui lo provi. Sembra che altri rivenditori stiano attualmente offrendo solo PSVR di ultima generazione, altri tagli di prezzo VR o solo alcuni giochi casuali quando cercano il nuovo modello in questo momento. Continueremo ad aggiornare i link sottostanti.