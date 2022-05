Liverpool, Real Madrid e i grandi del calcio moderno | calcio

È la finale della grande coppa, piccola

Dopo una stagione che è diventata più straordinaria ogni settimana che passa, tutto si riduce a questo. Due squadre alimentate dal senso del destino, competono per un enorme premio in un’affascinante cattedrale del calcio moderno; È solo un peccato che qualcuno debba perdere. Tuttavia, quando The Fiver ha presentato la sua composizione di 3.000 parole nella finale del supplemento della League Two a The Man, ci è stata inviata in mille pezzi e gli scarti sono stati disposti su ciò che passa su una scrivania per scrivere due parole: BIG CUP.

E se quella manovra di apertura è più telegrafica della carta di Tevie Mbe Hollywood, la resa dei conti di sabato sera a Parigi promette di essere meno prevedibile. Il Liverpool partirebbe come favorito, ma il Real Madrid ha dimostrato di poter distruggere un grande progetto di trofei accuratamente costruito in 90 secondi, per non parlare di 90 minuti. Dopo una rimonta sempre più drammatica nel finale contro Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City, aspettati che Karim Benzema emerga con un vincitore nel finale a metà del Liverpool.

Quindi, se sei un fan che ama diffondere il numero di “UCL” per la tua squadra prescelta su tutti i social media disponibili, come se avessi contribuito in qualche modo in qualsiasi modo utile, ecco alcuni Fiver Analytics brevettati per te. Il Liverpool potrebbe arrivare in sette grandi coppe, portarle allo stesso livello del Milan, ma soprattutto, rovinare il flusso cupo di quel “l’abbiamo vinto” [x] L’inno del Times. Il Real Madrid, ovviamente, ha vinto 13 vittorie – non che a loro piaccia parlarne. Esatto, The Fiver prende in giro le squadre per aver vinto le big cup. Ma cos’altro c’è?

Entrambe le squadre si sono guadagnate il posto ed entrambe sono allenate da Deans che sono amati nel gioco moderno. Sono Carlo Ancelottin.disco tattico Potrebbe equivalere a una conversazione con Luka Modric e un sopracciglio teatrale – ma ehi, funziona. Per quanto riguarda Jurgen Klopp, rimane l’allenatore vincitore della Big Cup e probabilmente tiene alto il morale Week-end per costruire una squadra – È stato seguito da vicino da Roberto Di Matteo. Agli oppositori che potrebbero sottolineare che questa è solo una ripetizione della finale del 2018 e che sei delle ultime nove finali della Big Cup hanno visto la partecipazione di almeno uno di questi club – un punto giusto. Ma ancora una volta, una di queste squadre ha perso in casa contro lo sceriffo Tiraspol nei gironi. L’altro si è qualificato grazie all’ultimo pareggio con un colpo di testa contro il West Bromwich Albion. dal portiere. Sfortuna, Mansfield e Port Vale: questa è la vera storia degli sfavoriti del fine settimana.

Citazione di oggi

“Ci sono stati molti giorni bui e ce ne saranno in futuro, ma mi sentivo pronto per essere in grado di guidare la mia squadra e i giocatori” – L’allenatore di Vale Daryl Clark Ritorno dopo un lutto familiare Quest’anno, mentre si prepara a portarli a Wembley sabato.

Daryl Clark di Valley. Fotografia: Christopher Tommond/The Guardian

cinque lettere

«Dopo poche ore dopo aver gentilmente digitato la mia lettera La febbre di ieriIl calcio canadese ha annullato un’amichevole contro l’Iran. Sapevo che eri una forza globale nel calcio mondiale, ma è semplicemente fantastico” – Alan Etherington.

“È interessante notare che la causa di Norwich ha descritto la sua squadra come mediocre (Le notizie di ieri, bit and bob). Penso che se raggiungessero la vetta in media sarebbero ancora in Premier League” – Dominic Dawson.

La feccia recente di “Clap for Money in TV” (Cinque messaggi di passaggio). Basta guardare Antiques Roadshow per capire gli applausi per i soldi. Il valore basso non riceve applausi dal pubblico presente, il valore grande ha ricevuto molti applausi … Ma nessuno ha fatto nulla, hanno semplicemente ricevuto notizia di gran parte del denaro a loro legato. Ben fatto a te! I fan del Newcastle potrebbero capire questa idea.” – Paul Sanderson.

Come John McKay (I messaggi di ieri), non posso credere che mi sto abbassando per scrivere una lettera a The Fiver. Soprattutto perché non ho proprio niente da dire. Un po’ come The Fiver” – Steve Mintz.

Notizie, Bit e Pop

Sembra che anche Sadio Mane potrebbe esserlo resta a Liverpool Dopotutto. “Torna da me sabato e ti darò la migliore risposta che vuoi sentire, certo,” sogghignò. “È speciale. Ti darò tutto quello che vuoi sentire dopo.”

Sadio Mane con dei grossi cappelli in viaggio per Parigi. Foto: Olly Scarf/AFP/Getty Images

Forest Green pensa che il loro approccio all’allettante manager Ian Burchnall della contea di Knotts lo sia Uno nel Watford Eye. “Ci siamo mostrati come le mosse nel calcio possono essere fatte bene e al di sopra del tabellone”, ha detto il boss convulso Dale Vince.

Un altro allenatore fuori dal campionato è Pete Wilde, che ha cambiato Halifax per esibirsi alla League Two Barrow.

Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane inizia il suo discorso nel talk show notturno di Jimmy Fallon a New York. “Abbiamo una grande squadra, giocatori davvero bravi, un allenatore davvero bravo, e abbiamo costruito davvero bene per questa Coppa del Mondo, e non vedo l’ora”, ha detto, dandole il vecchio aspetto di una relativamente folla vuota. “Spero di poter provare a battere quel record di gol mentre siamo lì”.

Badoom-tish. Foto: NBC/NBCU Photo Bank/Getty Images

Quel lamento acuto che potresti essere in grado di rilevare lo è litigio costante Tra le tute da calcio francese e spagnola, ha trasformato l’intera attività di Kylian Mbappé. Quando Lionel Messi, Sergio Ramos e altri hanno lasciato Doric – per scelta – l’anno scorso, piuttosto che essere riconosciuti [greatness], ha commentato la loro età e ha descritto Dorina come “come una lega di leggende data l’età di alcuni giocatori”, ha detto Vincent Labron della LFP in una lettera al suo omologo Javier Tebas. “Ora sembra che la calunnia irrispettosa rivolta a Mbappe, ampiamente conosciuto come uno dei più grandi giocatori del mondo e che non si è iscritto alla sua lega, sia stata scelta da lui, nonostante abbia ricevuto un’offerta simile”.

E nelle notizie maschili in crescita, Rio Ferdinand e John Terry si sono scontrati su Twitter di Abomination, arrotondando la precedente classifica dei migliori difensori della Premier League, con lui al numero uno e Terry al quinto. È troppo noioso per andare oltre.

