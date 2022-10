Liz Truss affronta l’ira dei legislatori mentre l’umore del partito al governo britannico si oscura

Londra

CNN

–



Evita di pensarci conservatore britannico Membri del Parlamento.

Il partito al governo del Regno Unito ha pensato che fosse brutto con lui Scandalo Boris Johnson Distruggi i loro numeri elettorali e trasforma quello che una volta era chiamato il partito naturale del governo in un’auto da clown che esplode.

Ma dopo aver speso un’enorme quantità di energia per rimuovere un riluttante Johnson dall’incarico quest’estate, i parlamentari stanchi affermano che la sua sostituta, Liz Truss – dopo soli 37 giorni di lavoro – sembra intenzionata a peggiorare la brutta situazione.

Dopo che il suo mini-budget – che proponeva tagli fiscali non finanziati, ingenti prestiti governativi e consentire alle compagnie energetiche di rinunciare a una tassa inaspettata – ha causato il crollo della sterlina e causato ogni sorta di caos economico più ampio, si trova ad affrontare la triste realtà di avere un leader. È considerato più dannoso di Johnson ma sarà più difficile da sostituire.

Venerdì mattina, il ministro delle finanze di Truss Kwasi Quarting è tornato dagli Stati Uniti prima del previsto, alimentando la speculazione secondo cui il governo è pronto a fare una svolta umiliante nei tagli alle tasse e che Quarting è a grave rischio di perdere il lavoro.

“Anche se pensi che sia orribile, non possiamo sostituirla abbastanza presto”, ha detto alla CNN un ex ministro del governo e sostenitore di Truss. “Non sono ottimista per il futuro, ma dobbiamo cercare di superare questo e imparare dagli errori”.

La maggior parte dei parlamentari concorda sul fatto che gli errori menzionati sono stati terribili comunicazioni da parte del governo e un tentativo di fare molte cose troppo rapidamente, senza finanziamenti sufficienti.

“Hanno impegnato spese enormi, giustamente, per aiutare le persone con le bollette energetiche, e poi hanno immediatamente iniziato a parlare di tagli alle tasse”, afferma un conservatore anziano. Di conseguenza, “non ottengono nemmeno credito per aver speso molti soldi. Quando annunci una politica del genere, devi rotolare sul campo come un matto. Perché non hanno rotolato sul campo?”

In un incontro con i suoi vice mercoledì sera, Truss è stata esortata a capovolgere alcuni elementi o in alcuni casi a respingere il controverso mini-budget Kwarteng presentato solo tre settimane fa.

Il governo è stato costretto a modificare uno degli aspetti più controversi del mini-bilancio, abbassando l’aliquota fiscale più alta, poco più di una settimana dopo l’annuncio, anche se Truss ha difeso la politica poche ore prima dell’annuncio.

Ha difeso la sua politica economica, che ha fatto sentire l’aula “come un risveglio” e “terrificante” secondo uno dei parlamentari presenti.

“A nessuno importava quello che diceva perché non pensavano che potesse fare qualcosa di abbastanza per risolvere i problemi che ora incarna. Tuttavia, è riuscita a peggiorare le cose”, ha detto un altro vice che era alla riunione.

Truss ha difeso le politiche del suo governo come il modo migliore per promuovere la crescita e gli investimenti nell’economia del Regno Unito. Crede che la cauta ortodossia economica abbia frenato la crescita per anni e che i tagli alle tasse porteranno a un aumento degli investimenti interni.

Questo argomento può sembrare strano a coloro che l’hanno seguito Azioni della Banca d’Inghilterra, che ha dovuto acquistare enormi quantità di debito pubblico per stabilizzare i mercati. Il programma di acquisto di debito dovrebbe concludersi venerdì, ma si ipotizza che il programma continuerà e che il governo potrebbe attivare le proprie politiche economiche.

La miseria tra i conservatori è peggiorata per molti, che ora pensano che perdere i loro seggi e le imminenti elezioni generali sia l’esito più probabile.

“Chiunque pensi che Truss possa unire il partito è completamente deluso”, dice uno dei massimi consiglieri del partito. Un influente ex aiutante del governo ha detto alla CNN che anche i legislatori a larga maggioranza stanno iniziando a rivolgersi a loro per una consulenza professionale.

Sebbene l’eliminazione di Truss, il quarto leader dei conservatori in poco più di sei anni, sembri improbabile nel breve termine, si parla di una possibilità reale nel medio termine. Le menti sono attualmente concentrate sul 31 ottobre, quando Kwarteng presenterà un piano finanziario, mostrando come intende bilanciare le misure annunciate nel mini-budget.

“Ignorando l’ottica folle di farlo ad Halloween, se possono fornire qualcosa di coerente che calmi i mercati, penso che abbiamo un po’ di respiro e possiamo provare a scrollarci di dosso”, ha detto alla CNN un membro conservatore anziano.

Ma se Kwarteng non riesce a calmare i nervi, le cose potrebbero cambiare molto rapidamente. È possibile che i deputati ne abbiano chiesto il licenziamento. Tuttavia, ciò sarebbe pericoloso anche per Truss, che è così ideologicamente attaccata al suo cancelliere che il suo licenziamento sarebbe una tacita accettazione del fatto che anche lei ha fallito.

Se il caos continua, i parlamentari dovranno fare delle scelte molto difficili. Sanno che l’ottica della rimozione di Truss subito dopo il suo insediamento non sarà buona per gli elettori. Il calcolo che devono affrontare è se un altro leader può sconvolgere il ballottaggio e rendere meno deprimenti le prospettive elettorali.

C’è ancora tempo prima delle prossime elezioni generali, che costituzionalmente non devono tenersi fino a gennaio 2025. Quindi c’è tempo perché il ballottaggio torni indietro. La domanda è quando e come possono rimuovere gli ingranaggi. I parlamentari conservatori potrebbero tentare di manipolare le regole del partito e provocare una gara di leadership, anche se sarebbe molto caotico. E non vi è alcuna garanzia che un nuovo leader possa ribaltare il deficit di votazioni a due cifre che attualmente affligge Truss.

Quando si discute della rimozione di Truss, va notato che i parlamentari non hanno parlato di un nuovo leader che potrebbe vincere le elezioni. Questo, come quasi tutti concordano, è ancora molto lontano. Al contrario, stanno parlando di un nuovo leader che può attutire il colpo e fornire quanti più seggi possibile quando arriveranno le elezioni.

Un conservatore ha persino suggerito che un buon risultato sarebbe solo un nuovo leader che cambia le cose in modo tale che il partito laburista di opposizione possa ancora vincere le prossime elezioni, ma vedersi negata la maggioranza. Ciò, in teoria, potrebbe costringere a un accordo con i partiti più piccoli che minerebbe i laburisti e forse porterebbe a un’altra elezione che i conservatori in ascesa potrebbero vincere.

Tutto ciò può sembrare eccitante per gli spettatori, dal momento che c’è tutto il tempo per migliorare le cose.

Questa è forse la migliore indicazione di quanto siano infelici i parlamentari conservatori. Esausti dalle battaglie degli anni della Brexit e dal doloroso processo di rimozione di Johnson, ora sono guidati da qualcuno che pensano stia sbagliando le cose ma troppo testardo per cambiare.

E per come stanno le cose, nessuno nel partito sembra avere il potenziale per combattere molto, ora o in qualsiasi momento nel prossimo futuro.