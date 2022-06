Lizzo rimuove gli insulti ‘dannosi’ dalla nuova canzone GRRRLS dopo le critiche | Lizo

Lizzo ha rimosso un termine offensivo per le persone disabili dalla sua ultima canzone dopo giorni di critiche pubbliche, dicendo che “non ha mai voluto”[ed] promuovere un linguaggio degradante”.

GRRRLS, l’ultima traccia del prossimo album Special del musicista, è stata pubblicata venerdì. Nella clip di apertura, la pop star – meglio conosciuta per le sue canzoni che difendono l’accettazione e l’amor proprio – ha usato il termine dispregiativo per paralisi cerebrale, nota anche come emiplegia spastica.

La canzone è stata quasi immediatamente criticata dai fan e dai sostenitori della disabilità, con tweet e tiktok che spiegavano Storia e natura offensiva del termine È condiviso e apprezzato centinaia di migliaia di volte.

Ehi Incorpora il tweet La mia disabilità La paralisi cerebrale è letteralmente classificata come emiplegia spastica (la spasticità si riferisce a un’infinita oppressione dolorosa nella mia gamba) La tua nuova canzone mi sta rendendo così arrabbiato e triste. “Spaz” non significa paura o follia. È una calunnia capace. È il 2022. Fai di meglio. – Hannah Divine (@hannah_diviney) 12 giugno 2022

Sono deluso Incorpora il tweet Per il suo uso della parola “sp @ z” nella sua nuova canzone “Grrrls”. Non ci sono scuse per usare un insulto capace nella canzone del 2022. Come qualcuno che sostiene le donne, le persone plus size e altri che sono maltrattati dalla società, Lizzo sostiene l’inclusività e dovrebbe fare di meglio. – Callum Stephen (lui/lui) (@AutisticCallum_) 11 giugno 2022

Ehi Incorpora il tweet Per favore, rimuovi la parola “spaz” dalla tua nuova canzone perché è davvero sporca e offensiva per la comunità dei disabili Sono un fan deluso 😔 – Shelby 🖤 (Shelbykinsxo) 10 giugno 2022

Lizzo ha rilasciato scuse pubbliche scritte lunedì.

“Mi è stato segnalato che c’è una parola dannosa nella mia nuova canzone GRRRLS. Vorrei chiarire una cosa: non voglio mai promuovere un linguaggio offensivo”. “Come donna di colore grassa in America, molte parole offensive sono state usate contro di me, quindi capisco il potere delle parole che puoi avere (sia di proposito, sia nel mio caso, involontariamente).

Ha detto che era orgogliosa di pubblicare una nuova versione della canzone con i suoi testi cambiati.

“Questo è il risultato del mio ascolto e del mio agire”, ha scritto. “Come artista influente, mi sono dedicato a essere parte del cambiamento che stavo aspettando di vedere nel mondo”.

Poiché la canzone non è stata ancora rilasciata come acquisto effettivo, la versione precedente di GRRRLS sui servizi di streaming e sui negozi digitali è stata sostituita con una nuova canzone chiamata “Hack Me”.

L’uscita di Special è prevista per luglio.