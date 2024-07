Lloyd Doggett diventa il primo democratico in carica al Congresso a chiedere a Biden di dimettersi

Guarda l’intervista del rappresentante Lloyd Doggett su “Anderson Cooper 360” della CNN alle 20:00 ET.



Martedì il rappresentante democratico Lloyd Doggett del Texas è diventato il primo democratico a chiedere al presidente Joe Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale. Stava speculando in privato.

“Rappresento il cuore del distretto congressuale che Lyndon Johnson rappresentava una volta. In circostanze molto diverse, ha preso la dolorosa decisione di ritirarsi”, ha detto Doggett nella sua dichiarazione. “Il presidente Biden dovrebbe fare lo stesso”.

Il rapporto di Doggett esagera Pressioni sul presidente I commenti del suo team e di Doggett spingeranno altri a seguire l’esempio nel tentativo di placare le preoccupazioni del partito dopo la deludente performance del dibattito di Biden contro l’ex presidente Donald Trump la scorsa settimana.

Nel chiedere a Biden di farsi da parte, Doggett ha affermato che il presidente può contribuire a costruire una nuova generazione di leadership che aiuterà il partito a raggiungere il suo obiettivo finale: sconfiggere Trump.

“A differenza di Trump, credo che il primo impegno del presidente Biden sia sempre stato nei confronti del nostro Paese, non di lui, e annullerà la decisione dolorosa e difficile”, ha detto Doggett. “Lo invito rispettosamente a farlo.”

Martedì scorso, il rappresentante democratico Mike Quigley dell’Illinois ha segnalato l’apertura a nominare Biden il candidato presidenziale del partito.

“Penso che i suoi quattro anni siano stati una delle migliori presidenze della nostra vita, ma penso che debba essere onesto con se stesso”, ha detto Quigley a Cassie Hunt nel programma “This Morning” della CNN. “È una decisione che deve prendere.”

“Dobbiamo essere onesti con noi stessi: non è stata una notte terribile, ma non andrò oltre per rispetto e comprensione nei confronti del presidente Joe Biden, un uomo molto orgoglioso che ci ha servito straordinariamente bene per 50 anni”, ha aggiunto. .

L’ex presidente della Camera Nancy Pelosi, una forte alleata di Biden, ha dichiarato su MSNBC che il presidente dovrebbe prendere parte a più interviste poiché le persone lo valutano.

“Penso che sia imperativo che lo facciano”, ha detto Pelosi ad Andrea Mitchell di MSNBC martedì.

L’ex relatore, che ha insistito sul fatto che la decisione di farsi da parte sia stata di Biden, ha detto di aver sentito risposte “misti” al dibattito da parte dei donatori e di altri membri della sua rete democratica.

“Penso che sia una domanda giusta dire se si tratta di un episodio o se è una condizione”, ha detto Pelosi, anche se ha detto che Trump dovrebbe chiederlo. Bugie ripetute Durante la discussione.

Nel frattempo, il rappresentante democratico Jim Clyburn della Carolina del Sud, un alleato chiave di Biden, ha dichiarato su MSNBC che sostiene ancora Biden sulla lista, ma sosterrebbe il vicepresidente Kamala Harris se Biden abbandonasse la carica di candidato presidenziale democratico. .

“La sosterrò se si dimette”, ha detto Clyburn riguardo a cosa farebbe Biden se si tirasse indietro, poi ha aggiunto: “Questo partito non deve fare nulla in alcun modo per aggirare la signora Harris”.

Tuttavia, Clyburn ha riaffermato il suo sostegno a Biden. “Voglio che questo ticket continui come Biden-Harris, e vedremo cosa succederà dopo le prossime elezioni”, ha detto.

Ancora più democratici stanno esprimendo le loro preoccupazioni dietro le quinte.

Anche se la campagna di Biden e la Casa Bianca affermano di restare aggrappati alla corsa presidenziale e attribuiscono la performance del dibattito di Biden a una brutta serata che non ha oscurato i suoi risultati, i legislatori di tutto il partito condividono le loro preoccupazioni. Biden rimane in cima alla classifica.

Un deputato democratico alla Camera ha dichiarato alla CNN: “C’è un gruppo ampio e crescente di democratici alla Camera, che rappresenta un’ampia fascia del caucus, riguardo alla nomina del presidente. Siamo profondamente preoccupati per il suo percorso e la sua capacità di vincere. Vogliamo dargli spazio prendere una decisione.” [to step aside] Ma se non lo farà, saremo più espliciti riguardo alle nostre preoccupazioni.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori aggiornamenti.