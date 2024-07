Lo smartphone ufficiale di Deadpool è qui ed è molto rosso

Sei il tipo di persona che esprime la sua lealtà con cose banali come una maglietta o ti siedi per un tatuaggio? I possessori di smartphone possono sventolare le loro bandiere da fan con oggetti temporanei come custodie fantasiose, certo, ma i più irriducibili tra loro avranno gli occhi su un design del telefono completamente personalizzato. Non succede molto spesso, ma ogni tanto vediamo un produttore decorare un nuovo telefono con motivi divertenti associati a una proprietà multimediale popolare – ricorda il vecchio Motorola Droid 2 R2-D2, o quando Samsung realizzò l’Iron Uomo Galaxy S6 Edge? Questa settimana diamo uno sguardo all’ultimo fan phone irriducibile, mentre POCO condivide il suo nuovo Deadpool F6.

Tieni presente che questa è la versione non Pro del POCO F6, e stiamo parlando di un corpo in plastica: il rosso non sta molto bene in alluminio? Poco India La società ha annunciato ufficialmente oggi la Deadpool Special Edition, annunciando i suoi piani per vendere il telefono online Flipkart Il 7 agosto, ovviamente, le scorte disponibili saranno limitate. Se sei il più grande fan di Deadpool in India e intendi acquistarne uno, il prezzo sembra essere solo Rs 2.000 (~$24) in più rispetto al normale POCO F6, che non è affatto un cattivo prezzo per un modello in edizione speciale come Questo.