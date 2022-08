Home » entertainment Lo snack preferito di Megan Thee Stallion ti farà girare lo stomaco e gli abitanti di Houston lo adoreranno entertainment Lo snack preferito di Megan Thee Stallion ti farà girare lo stomaco e gli abitanti di Houston lo adoreranno 0 Views Save Saved Removed 0

Rapper nativo di Houston e vincitore di un Grammy Award Megan te stallone Ha detto a Jimmy Fallon il suo spuntino preferito d’infanzia nel suo programma serale, e potrebbe farti girare lo stomaco. Mix amato a livello locale Cheetos piccanti e sottaceti. È apparso come ospite in A tarda notte con Jimmy Fallon L’11 agosto per discutere del suo nuovo album Traomazinama l’ospite si è rapidamente impossessata del cibo, di cui ha ammesso di non averne mai avuto abbastanza durante l’intervista. “Mangiamo Cheetos caldo, ma con sottaceti all’interno”, ha spiegato e ha offerto a Fallon un campione che aveva già apprezzato. La combinazione apparentemente casuale è molto popolare a Bayou City. L’artista della registrazione ha anche detto che lo spuntino era qualcosa che vedeva solo lì. In effetti, i proprietari di piccole imprese in Texas hanno portato l’iconico duo culinario a un livello completamente nuovo e li hanno trasformati nelle creazioni stravaganti che bramano gli abitanti di Houston. Usano ingredienti come il camoscio, che è un condimento acido, o diversi tipi di caramelle per esaltarne il sapore. È celebrato nella regione, è anche popolare quest’anno Houston Livestock Show e Rodeo Competition Un cesto di patatine sott’aceto affettate era ricoperto di formaggio nacho e cosparso di Cheetos caldi come potevano ordinare i commensali. Qualcosa che puoi trovare anche in giro per la città sono alcuni dessert unici che includono verdure salate e bignè croccanti. Ci sono deserti pieni di chito Come miscele di frutta e sottacetio a Sottaceti ricoperti di formaggio caldo con anelli di dessert alla pesca immersi nel camoscio. Alcuni posti arrivano al punto di creare creazioni esotiche come sno cone al gusto di sottaceti insieme a Cheetos caldi confezionati all’interno. READ Riepilogo di "Meglio chiamare Saul": Stagione 6, Episodio 10 - Jane in Omaha Puoi trovare queste creazioni praticamente ovunque nella città del Texas meridionale, e anche oltre, da cuochi casalinghi di proprietà di Latinx, o in luoghi come chioschi sno cone e antojito spot.

