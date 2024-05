Lo SpaceX Falcon 9 illuminerà il cielo venerdì sera sulla Space Coast

Brevard Space Coast SpaceX ULA Siti di lancio di razzi della NASA Un rapido sguardo ai lanci di razzi da diversi siti di lancio di Brevard.

SpaceX venerdì sera mira a lanciare un altro lotto di satelliti Starlink, secondo gli avvisi di navigazione geospaziale e la Federal Aviation Administration.

SpaceX ha confermato che punta a un orario di decollo alle 20:32 a partire da giovedì sera. Se SpaceX non può essere lanciato in quell’orario, ci saranno opportunità di backup fino alle 23:30.

Il razzo Falcon 9 decollerà dal Cape Canaveral Space Launch Complex 40 (SLC-40) e seguirà una traiettoria sud-est.

Circa otto minuti e mezzo dopo il decollo, il Falcon 9 atterrerà su un drone nell’Oceano Atlantico. Il booster effettuerà il suo 21° volo ed è ricordato soprattutto per la missione Inspiration4, che fu la prima missione interamente civile a raggiungere l’orbita, così come per la missione Axiom-1.

Quanti satelliti SpaceX Starlink sono in orbita?

Questo sarà l’ultimo lancio dei satelliti Internet di SpaceX, che forniscono Internet ad alcune delle località più remote della Terra, incluso il mare. Secondo Jonathan McDowell, astrofisico dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrofisica, SpaceX ha attualmente in orbita 5.941 satelliti Starlink operativi. Se Starlink 6-59 avesse un tipico carico utile satellitare Space Coast 23, collegherebbe SpaceX a 5.964 satelliti per fornire Internet ai clienti.

La costellazione di Amazon Kuiper verrà presto lanciata

Recentemente, FLORIDA TODAY ha riferito sui progressi della costellazione Internet satellitare di Amazon: Project Kuiper. Durante un pranzo organizzato dal National Space Club a maggio a Cape Canaveral, Brian Hausman, vicepresidente delle politiche pubbliche di Amazon, ha parlato dei piani dell’azienda per il lancio entro la fine dell’anno.

Con più di 80 lanci già assicurati, l’enorme azienda, fondata dal miliardario Jeff Bezos, mira a mettere in orbita metà della costellazione entro luglio 2026. E mentre Jeff Bezos potrebbe non essere più il CEO di Amazon, la sua compagnia missilistica, Blue Origin, era contratto per lanciare questi satelliti sul suo razzo New Glenn dalla Florida.

Non si tratta solo di Blue Origin, poiché Amazon ha arruolato ULA, Arianespace e persino SpaceX per lanciare i propri satelliti Kuiper.

L’obiettivo di Amazon, come SpaceX, è fornire Internet veloce e conveniente alle aree meno servite della Terra.

