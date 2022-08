Lo Sri Lanka afferma che la controversa nave cinese potrebbe attraccare nel suo porto | Notizia

Lo Sri Lanka afferma di aver autorizzato una controversa nave da ricerca cinese a visitare l’isola, nonostante i problemi di sicurezza sollevati dalla vicina India.

Yuan Wang 5 è descritta come una nave di ricerca e indagine da siti web di spedizione e analisi internazionali, ma secondo i media indiani si tratta di una nave spia a doppio uso.

Sia la Cina che l’India hanno cercato di espandere la loro influenza in Sri Lanka, che sta affrontando la peggiore crisi economica nella sua storia post-indipendenza.

L’India ha aiutato lo Sri Lanka quest’anno più di qualsiasi altro paese. Ma teme che il suo rivale più grande e potente utilizzerà il porto di Hambantota, vicino alla principale rotta marittima tra Asia ed Europa, come base militare.

Il ministero degli Esteri ha detto che il Wang da 5 yuan doveva inizialmente arrivare al porto di Hambantota, sulla costa meridionale dello Sri Lanka, l’11 agosto, ma ora arriverà martedì.

La visita è stata provvisoriamente approvata il 12 luglio, il giorno prima della fuga dell’ex presidente Gotabaya Rajapaksa dopo mesi di proteste contro la crisi economica del Paese.

Rajapaksa – il cui fratello Mahinda ha preso in prestito ingenti prestiti dalla Cina quando era presidente dal 2005 al 2015 – si è dimesso dopo essere fuggito a Singapore.

Decine di migliaia di manifestanti hanno invaso il suo palazzo e la sua casa a Colombo dopo averlo accusato di cattiva gestione economica che ha portato a una grave carenza di cibo, carburante e medicine.

Lo Sri Lanka ha affittato il porto di Hambantota alla Cina per 99 anni per 1,12 miliardi di dollari, meno degli 1,4 miliardi di dollari che lo Sri Lanka ha pagato una società cinese per costruirlo.

Secondo i rapporti indiani, Yuan Wang 5 può essere utilizzato per il monitoraggio spaziale e satellitare e ha usi specifici nel lancio di missili balistici intercontinentali.

Il ministero degli Esteri indiano ha affermato che monitorerà da vicino “qualsiasi impatto sulla sicurezza e gli interessi economici dell’India e adotterà tutte le misure necessarie per proteggerli”.

L’India ha respinto le accuse di aver fatto pressioni sullo Sri Lanka affinché respingesse la nave.

Rifiutiamo categoricamente il “suggerimento” e tale affermazione sull’India. Il portavoce del ministero degli Esteri Arindam Bagshi ha dichiarato: “Lo Sri Lanka è un Paese sovrano che prende le proprie decisioni in modo indipendente.