Lo Starliner della Boeing superò i propulsori malfunzionanti e attraccò alla stazione spaziale

L’arrivo dello Starliner è avvenuto un giorno dopo il decollo del veicolo dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. Il test di attracco è stato una pietra miliare importante per il volo, fornendo la verifica finale che la Starliner è pronta per iniziare i voli operativi una volta all’anno per trasportare gli equipaggi della NASA per il loro soggiorno di sei mesi sulla stazione spaziale.

La NASA ha assunto Boeing insieme a SpaceX per sviluppare lo shuttle in sostituzione delle sue navette spaziali in pensione. SpaceX è riuscita a portare gli astronauti sulla stazione spaziale nel 2020, mentre Boeing ha dovuto affrontare costosi problemi tecnici e ritardi.

Ora gli sforzi stanno per dare i loro frutti. La capsula Dragon dell’equipaggio di SpaceX è attraccata in un altro porto della stazione spaziale. “Se Starliner sarà certificato, gli Stati Uniti avranno due sistemi di trasporto umano unici per la ISS, a differenza di qualsiasi altro paese al mondo”, ha affermato l’amministratore associato della NASA Jim Free.

Resta il lavoro. Gli ingegneri si aspettavano di incontrare problemi durante questo volo, e così è stato.