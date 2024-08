Lo Starliner è bloccato nello spazio? La NASA risponde alle domande più frequenti sullo stato del ritorno degli astronauti

NASA Gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams sono arrivati ​​al laboratorio in orbita il 6 giugno a bordo del Boeing Starliner dopo essere partiti dallo Space Launch Complex-41 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida il 5 giugno.

Durante il volo dello Starliner verso la stazione spaziale, gli ingegneri notarono che alcuni propulsori della navicella non funzionavano come previsto e furono riscontrate diverse perdite anche nel sistema dell’elio dello Starliner. I team di ingegneri della NASA e della Boeing hanno eseguito diversi test di spinta e revisioni approfondite dei dati per comprendere meglio il veicolo spaziale. Entrambi gli astronauti stanno lavorando con l’equipaggio dell’Expedition 71 per condurre attività di ricerca scientifica e manutenzione, mentre gli ingegneri lavorano per risolvere problemi tecnici prima che lo Starliner ritorni sulla Terra.

La NASA ora prevede di condurre due revisioni, la Program Control Board e la Flight Readiness Review dell’agenzia, prima di decidere come riportare in sicurezza Wilmore e Williams alla stazione. La NASA prevede di decidere il percorso da seguire entro la fine di agosto.

Ecco alcune domande frequenti sul loro lavoro.

A proposito di lavoro e ritardo

Cos’è il Boeing Crew Flight Test della NASA?

Il 5 giugno è stato lanciato il Boeing Crew Flight Test della NASA, il primo volo della navicella spaziale Starliner. Stazione Spaziale Internazionale Con gli astronauti. Il test di volo mira a dimostrare la preparazione del sistema per le missioni orbitali verso la stazione spaziale. La NASA ha bisogno di altre due navette spaziali statunitensi Roscosmos La navicella spaziale Soyuz, in grado di trasportare astronauti, aiuta a garantire un equipaggio permanente nel complesso orbitale.

Quali sono gli obiettivi dei test di volo di gruppo?

Il test di volo mira a dimostrare la capacità dello Starliner di effettuare un viaggio di andata e ritorno di sei mesi verso la stazione spaziale. Gli obiettivi dei test di volo sono stati sviluppati per supportare il processo di certificazione della NASA e per raccogliere i dati sulle prestazioni necessari per valutare la preparazione prima dei voli di lunga durata.

Perché il test di volo con equipaggio sulla stazione spaziale è più lungo del previsto?

Durante il volo dello Starliner verso la stazione spaziale, alcuni dei propulsori della navicella non funzionarono come previsto e furono riscontrate diverse perdite nel sistema dell’elio dello Starliner. Anche se il periodo di missione iniziale è previsto per circa una settimana, non c’è fretta di riportare a casa l’equipaggio, quindi la NASA e la Boeing si stanno prendendo più tempo per conoscere la navicella spaziale. Questa è una lezione appresa dal disastro della Columbia. I nostri team della NASA e della Boeing analizzano i dati provenienti da ulteriori test e analisi spaziali e terrestri per fornire ai responsabili delle missioni i dati necessari per prendere decisioni migliori e più sicure su come e quando gli equipaggi tornano a casa.

In caso di emergenza sulla stazione spaziale, come faranno Butch e Suni a tornare a casa?

In caso di emergenza e se devono lasciare rapidamente la stazione, lo Starliner è l’opzione principale per Butch e Suni. Non c’è bisogno urgente di riportarli a casa e la NASA decide un piano di ritorno sfruttando il tempo extra per comprendere i problemi tecnici della navicella.

Per quanto tempo Butch e Suni potranno rimanere sulla stazione spaziale se non tornano a casa sullo Starliner?

Sia Butch che Suni rimarranno sulla stazione se la NASA deciderà di restituire lo Starliner fino alla fine di febbraio 2025. SpaceX Missione Crew-9 inviando solo due membri dell’equipaggio invece di quattro a fine settembre. Butch e Suni torneranno sulla Terra dopo il potenziamento regolarmente programmato di Crew-9 all’inizio del prossimo anno.

Butch e Suni saranno nello spazio fino al 2025?

Non è stata presa alcuna decisione. La NASA continua a valutare tutte le opzioni man mano che apprende di più sul sistema di propulsione di Starliner. Butch e Suni potrebbero tornare a casa a bordo dello Starliner, oppure potrebbero tornare come parte della missione SpaceX Crew-9 dell’agenzia all’inizio del prossimo anno.

Lo Starliner può volare senza astronauti?

Sì, Starliner può disconnettersi automaticamente se la NASA decide di restituire lo shuttle senza dispiegarlo.

La NASA può inviare il Dragone di SpaceX per riportare indietro Butch e Suni?

Se la NASA decidesse di rimandarli a bordo dello SpaceX Dragon, la NASA invierà solo due membri dell’equipaggio invece di quattro nella sua missione SpaceX Crew-9 a fine settembre. Butch e Suni torneranno sulla Terra dopo il potenziamento regolarmente programmato di Crew-9 all’inizio del prossimo anno.

Perché la NASA ha bisogno di due sistemi di trasporto dell’equipaggio?

L’obiettivo principale del programma Commercial Crew dell’agenzia sono due sistemi di volo spaziale umano unici. Se qualche sistema riscontra un problema, la NASA ha ancora la capacità di inviare e restituire gli equipaggi per garantire la sicurezza e la continua presenza umana sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Butch e Suni sono intrappolati nella stazione spaziale?

No, Butch e Suni sono al sicuro sulla stazione spaziale e lavorano con l’equipaggio della Spedizione 71. Sono stati anche attivamente coinvolti nei test Starliner e nelle riunioni tecniche. In caso di emergenza, Bach e Suni possono tornare a casa sullo Starliner. Se necessario, l’agenzia dispone anche di altre opzioni di reso sia per la pianificazione di rientro normale che per quella di emergenza.

Suni e Putsum sono pronti per una lunga permanenza alla stazione?

Sia Butch che Suni hanno già trascorso due lunghi soggiorni alla stazione. Gli astronauti della NASA intraprendono missioni pienamente consapevoli dei vari scenari che potrebbero diventare realtà. Questa missione non è stata diversa e hanno compreso le possibilità e le incognite di questo volo di prova, inclusa la permanenza sulla stazione più a lungo del previsto.

Quanto durerebbe il lungo soggiorno di Butch e Suni rispetto alla durata del viaggio di altri stazioni spaziali?

Un soggiorno sulla Stazione Spaziale Internazionale dura solitamente sei mesi e anche gli astronauti della NASA rimangono sulla stazione spaziale. Incarichi a lungo termine. Le missioni precedenti hanno fornito alla NASA volumi di dati sui viaggi spaziali di lunga durata e sui loro effetti sul corpo umano che l’agenzia può applicare a qualsiasi missione dell’equipaggio.

Gli astronauti hanno necessità (ad esempio cibo, vestiti, ossigeno, oggetti personali, ecc.)?

SÌ. La Stazione Spaziale Internazionale è ben fornita di tutti i rifornimenti di cui l’equipaggio ha bisogno, inclusi cibo, acqua, vestiti e ossigeno. Inoltre, la NASA e i suoi partner della stazione spaziale lanciano frequenti missioni di rifornimento nel complesso orbitale trasportando rifornimenti e carichi aggiuntivi.

Recentemente, la navicella spaziale Northrop Grumman Cygnus ha trasportato 8.200 libbre di cibo, carburante, rifornimenti, materiale scientifico e un Navetta di rifornimento Progress Sono arrivati ​​alla stazione carichi di tre tonnellate di carico. La NASA prevede ulteriori missioni di rifornimento SpaceX entro la fine del 2024.

Cosa fanno nella stazione spaziale?

L’equipaggio continua a monitorare i sistemi di volo dello Starliner e a raccogliere dati sulle prestazioni per la certificazione del sistema. La NASA approfitta anche del tempo aggiuntivo di Butch e Suni nel laboratorio orbitante, dove hanno assistito a vari esperimenti scientifici, attività di manutenzione e preparativi per passeggiate spaziali. Alcune delle ricerche scientifiche che hanno recentemente completato riguardano nuove rotte Produce cavi in ​​fibra ottica E Piante in crescita Nel complesso orbitale.

Possono parlare con la famiglia e gli amici?

Putsch e Suni godono delle stesse comodità che abbiamo sulla terra. Possono e-mail, chiamate e videoconferenze con la famiglia e gli amici quando hanno “tempo libero” a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Quali altri modi ci sono per riportare indietro Butch e Chuni?

La NASA dispone di due esclusivi sistemi di navetta spaziale americana in grado di trasportare gli equipaggi da e per l’aeroporto. Sebbene non sia stata presa alcuna decisione, la NASA sta valutando diverse opzioni per il ritorno di Butch e Suni dalla stazione spaziale, incluso il ritorno a bordo dello Starliner, se approvato, o come parte della missione SpaceX Crew-9 dell’agenzia nel febbraio 2025.

È sicuro portarli a casa sullo SpaceX Dragon?

I voli di prova dell’equipaggio sono intrinsecamente pericolosi e, sebbene le missioni cicliche possano sembrare di routine, non sono prive di rischi. È compito della NASA valutare tale rischio e decidere se è accettabile per l’equipaggio prima di ogni volo.

Quali altri passi sta adottando la NASA per riportarli a casa?

La NASA ha riprogrammato il lancio di SpaceX Crew-9 e il ritorno di SpaceX Crew-8, concedendo più tempo per completare i piani di ritorno dello Starliner. La NASA sta anche esaminando le missioni dell’equipaggio per garantire che Butch e Suni possano tornare con Crew-9, se necessario.