Lo State of Play di Sony è stato annunciato questa settimana e dovrebbe includere un nuovo Astro Bot e altro ancora

La data del prossimo evento Sony State of Play è stata ufficialmente rivelata. Il PlayStation Gaming Show si svolgerà giovedì 30 maggio, dando il via alla serie annuale di spettacoli estivi in ​​streaming che mostrano le ultime e più grandi scoperte nel settore dei giochi.

In un post su Blog PlayStationState of Play include aggiornamenti ai titoli per PlayStation 5 e PS VR2, oltre a uno sguardo ai giochi PlayStation Studios in arrivo entro la fine dell’anno, ha affermato Sony. Lo spettacolo di oltre 30 minuti include 14 titoli e inizia il 30 maggio alle 15:00 PT / 18:00 ET | 31 maggio, 00:00 CEST / 7:00 JST, su YouTube, Twitch e TikTok.

State of Play ritorna con una trasmissione di oltre 30 minuti questo giovedì alle 15:00 PT/23:00 GMT: https://t.co/eJWbP09sv3 Segui il live streaming per aggiornamenti su 14 giochi per PS5 e PS VR2, incluso uno sguardo ai titoli PlayStation Studios in arrivo entro la fine dell’anno. pic.twitter.com/B6Uc6aLWKF -PlayStation (@PlayStation) 29 maggio 2024

Venerdì è trapelato un nuovo giocattolo Astro Bot e si prevede che faccia parte dello spettacolo. Altri potenziali annunci includono God of War Ragnarok su PC, Silent Hill 2 e la tanto vociferata PS5 Pro.

PlayStation ha molti punti interrogativi sul suo programma di rilascio che continuerà fino alla seconda metà del 2024 e oltre. Recentemente ha nominato due nuovi amministratori delegati, Hermen Holst e Hideaki Nishino, che cercheranno di continuare lo slancio di Sony nell’era post-Jim Ryan. Lo stato di avanzamento dovrebbe almeno rispondere ad alcune domande sulla strategia di PlayStation per il futuro.

Puoi guardare lo stato di avanzamento sui canali PlayStation, inclusi YouTube e Twitch. Quindi rimanete sintonizzati su Beyond per tutte le nostre reazioni e per un riepilogo di tutto ciò che è stato annunciato. E ovviamente non vediamo l’ora di assistere all’IGN Live, che si svolgerà dal 7 al 9 giugno a Los Angeles.

