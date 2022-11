Lo stato dei finalisti MVP 2022

Goldschmidt, il leader NL in OPS (. 981) e Slugging (. 578), ha vinto tre volte gli onori di NL Player of the Month per May e NL Player of the Week. Ha anche concluso tra i primi cinque in NL in WAR (7,8, sec), percentuale su base (. 404), media battuta (. 317), fuoricampo (35) e RBI (115). Oltre ad aiutare i Cardinals a vincere la corona NL Central, Goldschmidt è stato finalista del Gold Glove e candidato al Roberto Clemente Award for Excellence. È il favorito per diventare il primo cardinale a vincere il premio MVP da Albert Pujols nel 2008 e nel 2009. – Giovanni Denton