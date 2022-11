Lo stato di Keeler Murray e Matthew Stafford rimane incerto

Colt McCoy E il John Wolford Molto bene potrebbe finire fuori domenica in una battaglia di due sostenitori di riserva che sono stati spinti a iniziare gli inning. Ma prima che diventi ufficiale, gli Arizona Cardinals e i Los Angeles Rams vorrebbero dare ai loro giocatori esordienti un’ultima possibilità per vedere se possono giocare.

Fonti dei Cardinals hanno detto a ESPN che la squadra non dovrebbe decidere se accadrà o meno Keeler Murray Inizierà contro gli arieti in modo che lo vedano nel riscaldamento pre-partita e determinino la sua mobilità. Ma una fonte ha detto a ESPN che gli amici di McCoy hanno chiamato i Rams sabato sera per acquistare un “pacchetto di biglietti” per la partita di domenica a Los Angeles.

Una fonte dei Cardinals ha detto che era “migliorato” riguardo al sospetto infortunio al tendine del ginocchio di Murray. “Ma [he] Dovrebbe essere in grado di aprirsi e correre prima della partita per ottenere il via libera. Un’altra fonte ha descritto le possibilità di Murray di giocare a ’50-50′, aggiungendo che la decisione ‘dipenderà da come si sente e può muoversi nel pre-partita. “

Dall’altra parte della NFC West, il quarterback di Rams Matteo Stafford Dovrà cancellare il protocollo di commozione cerebrale – cosa che non ha ancora fatto – domenica mattina per poter giocare, secondo fonti della Lega.

I Rams si stavano preparando come se stessero per avviare Wolford, anche se Stafford ha mostrato segni di miglioramento dai suoi sintomi di commozione cerebrale nel corso della settimana, secondo le fonti. L’obiettivo di Rams è dare a Stafford quanto più tempo possibile per completare i passaggi necessari per cancellare il protocollo domenica mattina, secondo le fonti.

Stafford è stato messo in protocollo di commozione cerebrale martedì ed è stato ufficialmente indicato come sospetto contro i cardinali. L’allenatore dei Rams, Sean McVeigh, ha dichiarato venerdì che Stafford “sta facendo buoni progressi e sta procedendo costantemente”.

Se Stafford non viene autorizzato domenica mattina, Wolford inizierà e supporterà Bryce PerkinsFree Agent non scritto del 2020 in cui Rams crede fermamente.

Los Angeles vedrà il ritorno della corsa Keren WilliamsChe sabato è stato attivato dalla riserva infortunati e giocherà domenica, secondo una fonte. Williams sarà usato con Daryl Henderson Jr. E il Cam Akers Per aiutare a potenziare l’attacco frettoloso degli arieti.

McCoy, 36 anni, ha iniziato tre partite la scorsa stagione quando Murray è stato messo da parte per un infortunio alla caviglia, portando l’Arizona a segnare 2-1 in quelle competizioni. McCoy ha iniziato 33 partite durante i suoi 13 anni di carriera calcistica.

Wolford, 27 anni, ha fatto tre apparizioni con i Rams la scorsa stagione, ma non ha iniziato dalla fine della stagione regolare 2020 dei Rams e dalla vittoria sui Seattle Seahawks.