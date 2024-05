Lo stipendio iniziale per un nuovo assistente di volo presso American Airlines è sufficientemente basso da poter beneficiare di buoni pasto in alcuni stati

Quello Lettera di verifica dell’occupazione Dall’American Airlines Di tendenza su Reddit Ha attirato l’attenzione a causa del basso salario iniziale di alcuni assistenti di volo appena assunti. La lettera, in cui si afferma che un nuovo assistente di volo dell’American Airlines guadagnerà uno stipendio annuo previsto di 27.315 dollari prima che bonus e tasse siano combinati, ha scatenato discussioni sui salari equi per gli assistenti di volo e su come gli aumenti inflazionistici dei prezzi stiano rendendo la vita inaccessibile per molti americani: anche se l’economia e i mercati del lavoro Sembra buono sulla carta.

Il sindacato che rappresenta i lavoratori dell’American Airlines, chiamato Association of Professional Flight Attendants, ha verificato l’autenticità della lettera, secondo la CNN menzionatoche vengono rilasciati ai potenziali proprietari o ad altri servizi in cui gli host devono verificare la propria occupazione e reddito.

Mentre lo stipendio menzionato nella lettera sopra Soglia di povertà federale Questa cifra, pari a 15.060 dollari per una famiglia composta da una sola persona, non riflette il costo reale della vita a livello nazionale, che può essere molto più elevato nelle principali aree metropolitane.

Il sindacato ha anche chiesto un salario iniziale più basso, che per una famiglia monoreddito soddisfi i criteri di ammissibilità per il Programma federale di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP), o benefici per i buoni pasto, in molti stati tra cui Massachusetts E New York.

Il sindacato sta anche attirando l’attenzione su un crescente problema di “avidità aziendale” facendo paragoni tra lo stipendio che un assistente di volo potrebbe guadagnare rispetto a quello che guadagna l’amministratore delegato della compagnia, Robert Isom.

Lo stipendio iniziale per un nuovo assistente di volo è di ca $ 27.000 all’annoche è solo una piccola parte del CEO $ 31,4 milioni guadagnati lo scorso anno– Un importo 1.162 volte superiore al reddito del nuovo dipendente.

American Airlines non ha risposto immediatamente fortunaRichiesta di commento.

A dire il vero, una serie di sfide si trovano tra il sindacato che rappresenta gli assistenti di volo e il management dell’American Airlines. Secondo una legge federale chiamata Diritto del lavoro ferroviarioI lavoratori e i membri dei sindacati dell’industria aeronautica e ferroviaria non possono scioperare senza il permesso del governo. Gruppi di mediazione federali, ad es Consiglio nazionale di mediazione, Potrebbe consentire tale autorizzazione dichiarando una situazione di stallo nei negoziati tra American Airlines e il gruppo sindacale, o consentendo al sindacato di perseguire un potenziale sciopero.

L’ultimo contratto negoziato dal sindacato è stato firmato nel 2014, secondo A Aggiornamento di novembre Secondo l’associazione, i lavoratori sono senza aumento dal 2019.

“Gli assistenti di volo sono lavoratori in prima linea lasciati a sopportare il peso dell’inflazione senza il compenso necessario per stare al passo con il settore”, ha scritto l’associazione in una nota, aggiungendo che la qualità della vita degli assistenti di volo “potrebbe essere migliorata attraverso un nuovo contratto collettivo di lavoro”. ”

Recentemente, il sindacato ha spinto per un nuovo contratto per aumentare la retribuzione oraria, unendosi agli assistenti di volo di altre compagnie aeree, tra cui United Airlines, Compagnie aeree dell’Alaskae Southwest, che avanza richieste simili.

Garantire che gli assistenti di volo siano pagati correttamente è particolarmente importante poiché il loro modello di lavoro prevede lunghe ore di lavoro non retribuito. In media, gli host si spostano solo a tempo pieno 75 ore retribuite ogni meseIl pagamento spesso inizia ufficialmente non appena… Le porte dell’aereo si chiudonopiuttosto che un risarcimento che rappresenta anche le ore necessarie per trascorrere in aeroporto o sull’aereo durante la procedura di imbarco.

“Una delle parti più stressanti dell’esperienza di volo è durante il processo di imbarco”, ha scritto il sindacato in una dichiarazione del 20 maggio. riepilogoAggiungendo: “Tuttavia, non riceviamo alcun compenso per questo lavoro”.

Il sindacato ha scritto che garantire i salari per l’alloggio “costituisce un passo importante nell’affrontare questa storica ingiustizia”. Altre compagnie aeree hanno apportato questi cambiamenti in modo significativo, anche se lentamente. Nel giugno 2022, Delta Air Lines Addebitare una tassa d’imbarco Per gli assistenti di volo i lavoratori avanzano Prezzo mezz’ora Durante l’ascensione dopo aver affrontato le minacce di una campagna sindacale. Tuttavia, Delta è l’unica grande compagnia aerea statunitense a farlo Gli assistenti di volo non sono sindacalizzati.

Il sindacato propone ora un aumento salariale del 33% con un massimo di 91 dollari l’ora durante il primo anno del nuovo contratto, con aumenti salariali del 5%, 4% e 4% per i restanti anni dell’accordo quadriennale. Richiede inoltre aumenti salariali retroattivi in ​​base a quanto hanno lavorato i partecipanti negli ultimi cinque anni di trattative.

American Airlines “si è rifiutata di cedere una tariffa più alta di 76 dollari l’ora, più la retribuzione d’imbarco e altri miglioramenti”, ha scritto il sindacato nel riepilogo, ma la compagnia ha incluso benefici come la retribuzione d’imbarco, contributi integrativi 401K più alti e partecipazione agli utili nella stessa tariffa. respiro. Formula da piloti nell’ultima proposta di contratto del sindacato.