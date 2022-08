Lo studio afferma che il sole divorerà Mercurio, Venere e la Terra e spiega come

Recenti ricerche riportano che il sole ha raggiunto la sua mezza età.

Il sole è la fonte della vita sulla terra. Irradia luce e calore, o energia solare, che consente a varie specie di prosperare sulla Terra. Ma cosa accadrà quando la stella gigante esaurirà tutto il suo carburante? Questo è l’argomento di uno studio condotto da un gruppo di studiosi e Inviato all’Astrophysical Journal. Sul giornale, gli scienziati hanno affermato che tra cinque miliardi di anni il Sole perderà tutti i suoi poteri vivificanti e diventerà una gigante rossa.

Fornendo i dettagli del caos che seguirà, i ricercatori hanno affermato che la nostra casa, la Terra, dovrà affrontare una fine vergognosa. Affermavano che il sole avrebbe divorato Mercurio, Venere e forse la Terra.

I ricercatori hanno condotto simulazioni idrodinamiche 3D per comprendere una serie di risultati dopo che un pianeta è stato inghiottito da una stella simile al Sole. Hanno detto che i risultati dipendono dalle dimensioni dell’oggetto ingerito e dallo stadio dell’evoluzione della stella.

I ricercatori hanno spiegato che il processo di “ingestione planetaria” è comune nel ciclo di vita dei sistemi stellari.

“Per quanto riguarda lo stato della Terra, penso che non sia chiaro se inghiottirebbe o meno, ma sarebbe sicuramente impossibile continuare a vivere”, ha detto Ricardo Yarza, uno studente laureato in astronomia all’Università della California. Il New York Times.

Nella fase di gigante rossa, quando il Sole perde idrogeno, i suoi confini si espandono centinaia di volte.

L’ultima ricerca prevede molti altri risultati: il pianeta che sta affondando potrebbe essere spinto in un’orbita nuova e più stretta e altri potrebbero aiutare a creare un nuovo mondo.

All’inizio di questo mese, l’Agenzia spaziale europea (ESA) ha rilasciato risultati della ricerca che affermava che il Sole aveva raggiunto la sua mezza età, stimata in 4,57 miliardi di anni. Ha anche affermato che il Sole sembra attraversare una crisi di mezza età, con frequenti brillamenti solari, espulsioni di massa coronale (CME) e tempeste solari.