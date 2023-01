Lo studio Blizzard interrompe i piani della federazione a causa di presunte interferenze da parte della direzione [Updated]

For Proletariat mostra i membri del sindacato che evitano presunte interferenze della direzione.”/>

Il mese scorso, lo staff di Fascino Studio Proletariato È diventato il terzo gruppo all’interno di Activision Blizzard a formare un sindacato. Oggi, tuttavia, i Communications Workers of America si stanno ritirando dagli sforzi per eleggere il National Labor Relations Board (NLRB) che avrebbe potuto costringere la società madre Activision Blizzard a riconoscere quel sindacato. In tal modo, il CWA cita le azioni del CEO di Proletariat Seth Sivak che hanno reso “impossibili elezioni libere ed eque”.

In una dichiarazione fornita ad Ars Technica, un portavoce di CWA ha affermato che Sivak “ha scelto di seguire l’esempio di Activision Blizzard e ha risposto al desiderio dei lavoratori di unirsi al sindacato con tattiche di confronto”. Queste tattiche includono “una serie di incontri che hanno demoralizzato e indebolito il morale del gruppo”, secondo il CWA.

L’ingegnere del software Proletariat Dustin Yost ha affermato in una dichiarazione di accompagnamento che questi incontri di gestione “hanno avuto un impatto” sul gruppo attraverso Fram.[ing] La conversazione come tradimento personale, invece [of] Rispetta il nostro diritto di unirci per proteggerci e sederci a tavola…”

L’organizzazione Proletariat ha dichiarato il mese scorso che la “stragrande maggioranza” dei lavoratori in studio aveva firmato carte a sostegno del sindacato. Ma Activision Blizzard ha rifiutato di riconoscere volontariamente l’unione, che ha portato alla CWA Lobbying per le elezioni NLRB Per forzare il problema nelle settimane che precedono il giorno del turno.

Sotto Regole NLRBÈ illegale per un datore di lavoro “interferire, trattenere o costringere i dipendenti” che tentano di iscriversi al sindacato. Ma nonostante qui si parli di “tattiche conflittuali” di gestione, il CWA non ha dichiarato di aver presentato reclami per pratiche commerciali sleali all’NLRB su questo tipo di abuso.

Lo scorso maggio, i tester di garanzia della qualità di Activision Blizzard studio Raven Software Ha vinto un’elezione NLRB simile Diventare la prima associazione pienamente riconosciuta nell’industria del gioco americana. Nel mese di dicembre, i lavoratori Blizzard Albany QA ha vinto le elezioni NLRB per ottenere il riconoscimento.

A differenza di quegli studi, Proletariat spingeva per un sindacato che rappresentasse tutti i dipendenti non dirigenti, non solo quelli del dipartimento QA. Questo apparentemente ha portato a Rapporti discordi interni Sulla velocità e l’ampiezza degli sforzi di sindacalizzazione degli studi a Boston.

In risposta a una richiesta di commento, il vicepresidente delle relazioni con i media di Activision Blizzard, Joe Christinat, ha affermato che la società “ha accolto con favore l’opportunità per ogni dipendente di esprimere le proprie preferenze in modo sicuro attraverso un voto segreto. Il nostro team di Proletariat svolge un lavoro eccezionale ogni giorno. Rimangono focalizzato sul lavorare con i propri team per continuare a rendere Proletariat un luogo in cui tutti possono crescere, prosperare ed essere parte di un team e di una cultura straordinari.

[Update (Jan. 25): Speaking to Ars Technica, Chritinat said that allegations of “confrontational tactics” from Sivak are “totally false.”

“The Proletariat CEO was responding to concerns from employees who felt pressured or intimidated by CWA and wanted more information about what joining a union could mean,” he said. “He was defending his employees’ right to express their true preferences in a private vote, so they couldn’t be targeted for their perspectives—like he himself is being targeted by the CWA right now in public statements.”]

In una dichiarazione distribuita alla stampa all’inizio di questo mese, un portavoce di Blizzard ha affermato che “alcuni dipendenti hanno affermato di essersi sentiti sotto pressione per firmare le tessere sindacali e di non essere stati adeguatamente informati su ciò che stavano firmando e su cosa significasse quando hanno firmato… Vogliamo per garantire che tutti possano firmare.” I dipendenti possono far sentire la propria voce, è una loro decisione.”

Dopo aver lanciato il Intelligente gioco battle royale basato sulla magia Fascino Nel 2020, il proletariato È stato acquisito da Activision Blizzard lo scorso giugno E sono passato alla creazione di contenuti per Mondo di Warcraft.