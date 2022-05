Lo studio Dying Light Techland anticipa un nuovo gioco di ruolo fantasy guidato dal talento di The Witcher

luce morente Lo sviluppatore Techland ha offerto un’anteprima del suo prossimo progetto, “una nuova epopea fantasy ambientata in un vasto mondo aperto”, in un aggiornamento martedì mentre lo studio polacco tenta di espandere lo sviluppo del suo gioco di ruolo fantasy senza titolo. Lo studio ha anche fornito uno sguardo su chi sta sviluppando quel nuovo gioco, il team composto dai talenti dietro CD Projekt Red’s giochi di streghe E Film Cyberpunk 2077.

Simile agli annunci recenti di Intrattenimento BlizzardE FuncomE krytkTechland ha annunciato un nuovo grande progetto con poco da mostrare. C’è solo un pezzo di concept art, che rivela un antico ambiente fantasy che sembra un allontanamento da Dying Light.

Ma Techland lo spera Porta il talento in studio Per aiutare a sviluppare il gioco di ruolo d’azione open world, in parte rivelando chi ci sta effettivamente lavorando. Questo elenco di nomi include la direttrice della narrazione Carolina Stachera che ha scritto The Witcher 3: Caccia selvaggia‘S La missione di Bloody Baron (tra gli altri contributi narrativi di The Witcher), narrativa principale Arkadiusz Borowik (il mago 3: Caccia selvaggiaE The Witcher 2: King Killers), il regista del mondo aperto Bartosz Uchmann (Film Cyberpunk 2077), l’animatore principale Kevin Quaid (Alba di Orizzonte Zero), il capo progettista del gioco David McClure (Deathloope il Direttore Creativo Mario Maltezospazzo maxE Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo).

In una dichiarazione rilasciata insieme alla Concept Art e all’avviso di reclutamento, il CEO di Techland Paweł Marchewka ha dichiarato del progetto: “La nostra ambizione è offrire una IP nuova di zecca che sia significativamente diversa da quella che abbiamo fatto negli ultimi anni. Vogliamo creare un’intera esperienza di prossima generazione. .Una nuova epopea fantasy ambientata in un vasto mondo aperto, alimentata dalle capacità e dall’esperienza che abbiamo acquisito come squadra nel corso degli anni, piena di nuove idee, passione e creatività.Anche se non possiamo condividi più dettagli su questo progetto in questo momento, ci abbiamo davvero investito e non vediamo l’ora di mostrarlo ai nostri giocatori quando sarà il momento”.

Marchewka ha notato nella stessa dichiarazione che Techland intende continuare a supportare il suo ultimo gioco, Dying Light 2 Rimani umano“per almeno 5 anni, con portata e scala corrispondenti, se non superiori, a quelle che abbiamo fornito alla nostra comunità durante il supporto post-lancio per il suo predecessore”.