Lo studio rivela differenze sorprendenti nel cervello degli esseri umani moderni e dei Neanderthal | Neanderthal

I Neanderthal sono sempre stati ritratti come i nostri cugini e teppisti sciocchi. Ora, ricerche rivoluzionarie, pur non confermando lo stereotipo, hanno rivelato differenze sorprendenti nell’evoluzione del cervello degli esseri umani moderni e Neanderthal.

Lo studio prevedeva l’inserimento di un gene cerebrale di Neanderthal in topi e roditori e la creazione di strutture “mini-cervello” chiamate organelli, coltivate in laboratorio da cellule staminali umane. Gli esperimenti hanno rivelato che la versione di Neanderthal del gene era collegata a una creazione più lenta di neuroni nella corteccia cerebrale durante lo sviluppo, il che, secondo gli scienziati, potrebbe spiegare le capacità cognitive superiori degli esseri umani moderni.

“Welland Huttner, che ha guidato il lavoro presso il Max Planck Institute for Molecular Cells, ha dichiarato: biologia e genetica. “Riteniamo che questa sia la prima prova convincente che gli esseri umani moderni fossero cognitivamente migliori dei Neanderthal”.

umani moderni e Neanderthal Si sono divisi in lignaggi separati circa 400.000 anni fa, con i nostri antenati rimasti in Africa e i Neanderthal che si sono spostati a nord verso l’Europa. Circa 60.000 anni fa, l’esodo degli esseri umani moderni dall’Africa portò le due specie a confrontarsi di nuovo e si sposarono tra loro – Gli esseri umani moderni di origine non africana portano l’1-4% del DNA di Neanderthal. 30.000 anni fa, tuttavia, i nostri antichi cugini sono scomparsi come una specie distinta e la domanda su come siamo diventati troppo grandi per i Neanderthal è rimasta un mistero.

“Un fatto tangibile è che dovunque l’Homo sapiens vada, sostanzialmente supererà le altre specie presenti. È un po’ strano”, ha affermato il professor Laurent Nguyen, dell’Università di Liegi, che non è stato coinvolto nelle ultime ricerche. [Neanderthals] Erano in Europa molto prima di noi e avrebbero potuto adattarsi al loro ambiente, compresi gli agenti patogeni. La grande domanda è perché saremo in grado di competere con loro”.

Alcuni sostengono che i nostri antenati avessero un vantaggio intellettuale, ma fino a poco tempo fa non c’era modo di testare scientificamente l’ipotesi. Questo è cambiato nell’ultimo decennio quando gli scienziati sono riusciti a sequenziare DNA di Neanderthal Da un dito fossile trovato in una grotta siberiana, aprendo la strada a nuove intuizioni su come la biologia di Neanderthal fosse diversa da quella di Neanderthal.

Recenti esperimenti si concentrano su un gene chiamato TKTL1, che è coinvolto nella produzione di neuroni nel cervello in via di sviluppo. La versione del gene di Neanderthal differiva di una lettera dalla versione umana. Quando è stata introdotta nei topi, gli scienziati hanno scoperto che la variante di Neanderthal ha portato alla produzione di un minor numero di neuroni, in particolare nel lobo frontale del cervello, dove si trovano la maggior parte delle funzioni cognitive. Gli scienziati hanno anche testato l’effetto del gene nei roditori e nelle macchie di tessuto coltivato in laboratorio, chiamati organelli, che replicano le strutture di base del cervello in via di sviluppo.

“Questo ci mostra che, sebbene non sappiamo quanti neuroni abbia un cervello di Neanderthal, possiamo presumere che gli esseri umani moderni abbiano più neuroni nel lobo frontale del cervello, dove [the gene’s] “L’attività è superiore a quella dei Neanderthal”, ha affermato Anneline Pinson, la prima autrice dello studio.

Chris Stringer, responsabile della ricerca sulle origini umane al Natural History Museum di Londra, ha definito l’opera “pioneristica”, affermando che intendeva affrontare uno degli enigmi centrali dell’evoluzione umana: perché, con tutta la precedente diversità degli esseri umani, essi ora sono gli unici rimasti.

“Le idee andavano e venivano: strumenti migliori, armi migliori, linguaggio corretto, arte e simbolismo, cervelli migliori”, ha detto Stringer. “Infine, questo fornisce prove del motivo per cui i nostri cervelli erano superiori a quelli dei Neanderthal”.

Più neuroni non significa automaticamente un tipo più intelligente di essere umano, anche se determina la potenza di calcolo di base del cervello. I cervelli umani contengono il doppio dei neuroni degli scimpanzé e dei bonobo.

Nguyen ha affermato che l’ultimo lavoro è tutt’altro che una prova conclusiva della superiorità dell’intelligenza umana moderna, ma mostra che i Neanderthal avevano differenze significative nello sviluppo del cervello. “Questa è una storia interessante”, ha aggiunto.