Lo yen giapponese scende al livello più debole dal 1986

Lo yen giapponese è sceso al livello più debole rispetto al dollaro statunitense dal 1986, mettendo i trader in allerta sul fatto che le autorità potrebbero dover intervenire ancora una volta per sostenere la valuta in difficoltà.

Mercoledì lo yen è sceso dello 0,6% rispetto al dollaro a 160,65 yen, superando il livello raggiunto a fine aprile, prima che il Ministero delle Finanze giapponese spendesse la cifra record di 9,8 trilioni di yen (62 miliardi di dollari) per rilanciare la valuta.

In risposta all’ultimo calo, Masato Kanda, il massimo funzionario valutario del Giappone, ha detto ai giornalisti che il governo è “profondamente preoccupato” per il declino dello yen e risponderà a qualsiasi mossa “eccessiva”.

“Se otteniamo un aumento improvviso a 162 ¥, potrebbero usarlo come motivo per giustificare un altro intervento”, ha affermato Derek Halfpenny, capo della ricerca presso MUFG.

Halpenny ha aggiunto che il governo giapponese non vorrebbe lasciare che la valuta scendesse troppo perché lo yen debole ha portato a un aumento del costo della vita e che il primo ministro Fumio Kishida sarebbe desideroso di sostenere il sostegno in vista delle elezioni della leadership del suo Partito Liberal Democratico a settembre. .

Lo yen è caduto del 12% rispetto al dollaro quest’anno, poiché gli investitori hanno ridotto le loro aspettative per i tagli dei tassi della Federal Reserve, spingendo la valuta americana al rialzo. Sebbene la Banca del Giappone abbia posto fine a otto anni di tassi di interesse negativi a marzo, è rimasta cauta riguardo alla possibilità di ulteriori aumenti dei costi di finanziamento giapponesi.

Ma la ripresa dello yen a 151,85 yen per dollaro all’inizio di maggio, dopo il precedente intervento del Giappone nel mercato, ha rapidamente lasciato il posto a un’ulteriore debolezza, con gli investitori che si sono concentrati sull’enorme divario tra i tassi di interesse statunitensi e giapponesi.

Gli analisti hanno avvertito che le autorità potrebbero essere riluttanti a intervenire nuovamente, dato l’impatto fugace degli sforzi precedenti.

“La quantità di denaro spesa in precedenza e il fatto che il suo impatto sia stato di breve durata non è incoraggiante per una ripetizione di questo tipo a breve”, ha affermato Themos Fiotakis, responsabile del cambio estero globale presso Barclays. “Finché lo spread del tasso di interesse sarà ampio, la pressione sullo yen continuerà”.

I funzionari giapponesi hanno affermato che non difendono la valuta a un livello specifico e tendono a intervenire dopo forti diminuzioni piuttosto che graduali. Alcuni analisti prevedono che potrebbero aspettare per intervenire fino a dopo le prossime elezioni in Francia e la pubblicazione dei dati statunitensi che potrebbero sostenere lo yen se ci fossero ulteriori prove che la più grande economia del mondo sta rallentando.

“I funzionari giapponesi dovranno scegliere con attenzione”, ha detto Halfpenny. “Le elezioni francesi potrebbero innescare alcuni acquisti di yen se ci fosse una significativa svalutazione dell’euro… Il rapporto sui salari degli Stati Uniti della prossima settimana potrebbe consentire allo yen di rafforzarsi”.