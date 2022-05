Lo zoo ha risposto dopo che un video virale che mostrava il dito di un uomo che morde un leone è diventato virale: “Non sarebbe mai dovuto accadere”

Uno zoo in Giamaica ha rilasciato una dichiarazione in risposta a a video virale Mostra il dito di un uomo morso da uno dei leoni della struttura.

L’uomo, la cui identità non è stata rivelata, sarebbe un appaltatore per Zoo della Giamaicache si trova nel distretto di Bourton a Lachovia, in Giamaica.

Come mostrato in clip viraleL’appaltatore inserisce parte della sua mano destra attraverso la recinzione a catena zincata per accarezzare un leone africano maschio.

L’appaltatore riesce ad accarezzare il leone ruggente una volta, mentre gli spettatori lo osservano e lo avvertono di stare attento.

Ma quando raggiunse per la seconda volta la criniera del leone, il leone morse il dito medio dell’appaltatore e si attaccò all’attaccamento con la sua potente mascella.

In preda al panico visibile, l’appaltatore cerca ripetutamente di tirare il dito finché il leone non lo rilascia finalmente.

Domenica 22 maggio, lo zoo della Giamaica ha ripreso la clip virale su Facebook e Instagram dopo che il video è circolato, tra le altre cose, sulle due piattaforme di social media.

Azioni mostrate nel video dall’appaltatore dello zoo della Giamaica [are] “È tragico e non rappresenta le procedure e le politiche di sicurezza che devono essere rispettate in ogni momento allo zoo della Giamaica”, ha scritto lo zoo.

“Attualmente stiamo rivedendo il video con l’obiettivo di prevenire eventuali iterazioni future”.

Lo zoo ha continuato: “È un evento sfortunato che non sarebbe mai dovuto accadere e noi, la famiglia dello zoo della Giamaica, stiamo facendo tutto il possibile per aiutare i signori ad andare avanti”.

La dichiarazione dello zoo della Giamaica afferma che la struttura vuole “rassicurare il pubblico” sul fatto Un “posto sicuro” per le famiglie.

Ha aggiunto che la struttura è orgogliosa di fornire “amore, cura e trattamento professionale” per i suoi animali.

Secondo il suo sito web, ci sono otto mostre di animali allo zoo della Giamaica. La struttura ha cigni e colibrì, nero africanoConigli, coccodrilli, scimmie, pappagalli scarlatti e pappagalli dal becco giallo.

I leoni hanno una forza del morso che può variare da 650 a 1.000 libbre per pollice quadrato (psi) a seconda dell’età, delle dimensioni, del sesso e delle sottospecie, secondo AZ Animals Encyclopedia, un’enciclopedia di animali online.

Le risorse per la sicurezza pubblicate dai Centers for Disease Control and Prevention affermano che il pubblico dovrebbe astenersi dal toccare e nutrire animali selvaggicompresi quelli negli zoo.

In alcuni casi gli incontri sorvegliati con animali non predatori possono essere un’eccezione, ma generalmente i leoni non sono considerati sicuri in presenza di arti non addestrati. Coloro che desiderano maggiori informazioni possono fare riferimento alla pagina Web dei visitatori e degli amministratori della fiera degli animali del CDC per ulteriori informazioni.