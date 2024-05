L’obiettivo è limitare la merce Pride nei negozi a seguito della reazione negativa

NEW YORK (AP) – Target ha confermato venerdì che non porterà la merce del Pride Month in tutti i negozi a giugno dopo lo sconto del rivenditore Ha visto una reazione negativa E vendite inferiori rispetto alla sua collezione che onora le comunità LGBTQ+.

Target, che gestisce quasi 2.000 negozi, ha affermato che le decisioni su dove immagazzinare i prodotti a tema Pride, inclusi abbigliamento per adulti, articoli per la casa e cibo e bevande, dipenderanno dalle “intuizioni degli ospiti e dalla ricerca dei consumatori”.

Un portavoce di Target ha rifiutato di dire in quanti negozi la merce non sarà disponibile, ma la società ha detto che il suo negozio online offrirà un assortimento completo. Le mosse sono state riportate per la prima volta da Bloomberg.

“Target si impegna a sostenere la comunità LGBTQIA+ durante il mese del Pride e durante tutto l’anno”, ha affermato Target in una dichiarazione via e-mail. “La cosa più importante è che vogliamo creare un ambiente accogliente e solidale per i membri del nostro team LGBTQIA+, che rifletta la nostra cultura di cura per le oltre 400.000 persone che lavorano in Target”.

Kelly Robinson, presidente del gruppo di difesa LGBTQ+ Human Rights Campaign, ha affermato che la decisione di Target è stata deludente e rischia di alienare individui e alleati LGBTQ+, non solo a scapito dei profitti, ma anche dei loro valori.

“La merce Pride significa qualcosa”, ha detto Robinson in una dichiarazione via e-mail. “Le persone LGBTQ+ sono presenti in ogni codice postale di questo Paese e non andremo da nessuna parte.”

L’anno scorso, Obiettivo Rimuovi alcuni elementi dai suoi negozi e ha apportato altre modifiche alla merce LGBTQ+ a livello nazionale prima del Pride Month, dopo l’intensa reazione di alcuni clienti che si sono confrontati con i lavoratori e hanno ribaltato gli espositori. L’anno scorso Target ha anche spostato gli espositori sul retro dei suoi negozi in alcune località del sud.

Ma Target ha dovuto affrontare una seconda reazione negativa di clienti sconvolti Attraverso la risposta del rivenditore discount all’aggressiva attività anti-LGBTQ+, anch’essa dilagante Legislature negli stati repubblicani. I gruppi per i diritti civili hanno rimproverato l’azienda per aver acconsentito ai clienti che hanno espresso rabbia per una selezione di costumi da bagno unisex lanciati lo scorso anno. I clienti anti-LGBTQ+ hanno anche pubblicato video minacciosi sui social media dall’interno dei negozi.

Le ultime mosse di Target sono solo un altro esempio di come le aziende stiano lottando per soddisfare le esigenze di diversi gruppi di clienti in un momento di intense divisioni culturali, in particolare riguardo ai diritti dei transgender. L’anno scorso, il marchio di birra Bud Light ha fatto arrabbiare alcuni clienti cercando di fare proprio questo Ampliare la propria base clienti Collaborando con l’influencer transgender Dylan Mulvaney.

Target, con sede a Minneapolis, e altri rivenditori, come Walmart e H&M, stanno espandendo le loro offerte per il Pride Month da un decennio o più. Ma i diritti dei transgender, compresa l’assistenza sanitaria per l’affermazione del genere e la partecipazione sportiva, sono diventati questioni sociali politicizzate, spingendo i legislatori di alcuni stati a cercare di invertire le conquiste passate degli attivisti.

La mossa di Target di ridurre la presenza della merce Pride quest’anno non è inaspettata.

Lo scorso agosto, il CEO Brian Cornell ha detto ai giornalisti che Target aveva imparato dal contraccolpo e ha affermato che la società sarebbe stata più attenta alle decisioni sui prodotti per gli Heritage Month che celebrano i risultati dei gruppi emarginati.

Target ha affermato che avrà un assortimento leggermente più mirato e riconsidererà il mix dei suoi marchi privati ​​e nazionali con i suoi partner terzi.

“Mentre navighiamo in un ambiente operativo e sociale in continua evoluzione, stiamo applicando ciò che abbiamo imparato per garantire di rimanere vicini ai nostri ospiti e alle loro aspettative nei confronti di Target”, ha affermato Cornell.