L’obiettivo più difficile di Fall Guys ora è molto più facile da sbloccare

Fall Guys ha alcuni obiettivi piuttosto impegnativi, ma uno di questi è facile da sbloccare, e forse il più difficile di tutti, grazie alla nuova modalità di gioco a tempo limitato.

Se ti fai strada Risultati di Fall Guysvuoi scoppiare conquista infallibile Prima di rimuovere la modalità di gioco Sweet Thieves dal colorato gioco multiplayer pieno di fagioli.

Come sbloccare facilmente l’obiettivo Fall Guys Infallible

L’impresa infallibile richiede di vincere cinque episodi di fila, che è una domanda incredibilmente grande se hai suonato in uno qualsiasi degli spettacoli regolari. Sebbene l’obiettivo possa essere sbloccato se riunisci un buon gruppo di amici e ti connetti tutti, il modo più semplice per soddisfare il requisito Infallibile è giocare ad alcuni nuovi speciali che vengono aggiunti periodicamente. Il più semplice di tutti è Sweet Thieves, che sarà operativo nei prossimi giorni.

Sweet Thieves è uno spettacolo a squadre a un round che dura tre minuti. Una squadra ha il compito di proteggere i dolci, trovare i ladri e mandarli in prigione catturandoli. L’altra squadra, che può diventare invisibile se cammina lentamente, deve rubare le caramelle e riportarle alla sua base per segnare punti. Se giochi a Sweet Thieves con una squadra di quattro giocatori e ti connetti, puoi facilmente vincere cinque puntate al salto, ma anche se stai giocando da solo, hai comunque buone possibilità di vincere cinque puntate di seguito. come tale Tony Toostic scrive Guida ai risultati infallibiliSe stai difendendo, assicurati di essere vicino alle caramelle e non muoverti. È quasi impossibile per i ladri prendere le caramelle in questo modo. Se sei un ladro, dovrai lavorare di più e sperare di non imbatterti in una squadra difensiva con una strategia di blocco. Se vuoi farlo con una squadra, potrebbe valere la pena dare un’occhiata e unirti ad alcuni Sessioni di potenziamento dei ragazzi autunnali Disponibile ora.

Se stai giocando da solo, avrai bisogno di un po’ di fortuna quando si tratta di trovare compagni di squadra competenti, ma se non vinci cinque volte di seguito, Sweet Thieves è così basso che puoi continuare a saltare rapidamente attraverso i round finché non hai finito. Alla fine lo capisci. Infallibile è apparso ieri sera da solo al mio secondo tentativo di sbloccare l’obiettivo, e se posso farlo, chiunque può farlo!

Abbiamo visto molti sblocchi da quando Sweet Thieves è stato lanciato e probabilmente ne vedremo di più fino a quando lo spettacolo non verrà rimosso dalla rotazione il 12 luglio. Se te lo sei perso, Sweet Thieves tornerà probabilmente nel corso dell’anno.

Userai Sweet Thieves per sbloccare l’Infallibile? Fateci sapere nei commenti.