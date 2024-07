Localizzatore dell’uragano Beryl: una tempesta di categoria 4 colpisce la Giamaica mentre si sposta attraverso i Caraibi

Mentre gli esperti lavorano per tracciare il percorso dell’uragano Beryl con maggiore certezza, un meteorologo del Fox 35 di Orlando afferma che i texani dovrebbero essere in massima allerta.

“La conversazione continua sul fatto che la costa del Texas fino alla Louisiana dovrebbe essere attentamente monitorata per l’uragano Beryl”, ha detto martedì Noah Bergen. X“Penso che il percorso più probabile in questo momento sarebbe più in una direzione ulteriore”. [southeast Texas] O [northeast Mexico]“Ma c’è chiaramente un’ampia gamma di risultati”.