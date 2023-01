L’Ohio State perde gara sei delle ultime sette con una sconfitta per 69-60 in trasferta contro l’Illinois

I modi vincenti dell’Ohio State non sono durati a lungo.

I Buckeyes hanno ottenuto una serie di cinque sconfitte consecutive con una vittoria sull’Iowa State sabato, ma martedì sono inciampati in trasferta a Champaign per la sesta sconfitta nelle ultime sette partite. L’Illinois ha ottenuto una vittoria per 69-60 vincendo la sua quinta partita su sei.

Squadra 1 2 Ultimo Stato dell’Ohio 26 34 60 ILLINOIS 34 35 69

A differenza di ciascuna delle precedenti cinque sconfitte dell’Ohio State, queste non sono state particolarmente vicine, nonostante un deficit a una cifra alla fine della serata. In effetti, questa è stata la sconfitta dei Big Ten più sbilanciata della stagione dei Buckeyes.

L’Illinois ha approfittato dei ripetuti errori dell’Ohio State e di una prima metà campo inefficace per i Buckeyes, che si sono ritrovati in svantaggio a doppia cifra all’inizio del secondo periodo. Il trasferimento del Texas Tech Terrence Shannon ha dato il tono all’Illini, ma i compagni di squadra hanno fatto saltare il coperchio dopo un parziale di 10-0 che ha portato l’Ohio State sotto i 17 cinque minuti nel secondo tempo.

Successivamente i Buckeyes hanno ridotto il deficit a una cifra in più occasioni, ma non hanno mai veramente minacciato di riprendere il controllo. L’Illinois ha dominato la Coppa e ha condotto per oltre 34 minuti nella notte, compreso l’intero secondo tempo.

prima metà



L’Ohio State ha preso un vantaggio di 9-5 nel suo primo timeout mediatico dopo una serie di 7-0 che ha visto touchdown consecutivi di Bryce Sensabaugh. Successivamente, i Buckeyes hanno sbagliato otto tiri consecutivi durante un periodo in cui non sono riusciti a realizzare un canestro per più di cinque minuti. L’Illinois ha sfruttato appieno il vantaggio con un vantaggio di 9-1 per riconquistare il vantaggio a metà percorso.

I Buckeyes si sono collegati solo in sei dei loro primi 20 tentativi da terra, ma erano ancora in svantaggio di soli due punti grazie a un timeout media di poco meno di otto minuti. Due tentativi di tiro libero sul front-end di uno e uno si sono rivelati costosi per l’Ohio State, che ha visto crescere solo il vantaggio dell’Illinois.

Stato dell’Ohio STATISTICA ILLINOIS 60 punti 69 22-60 (36,7%) MGF-FGA (PCT.) 24-59 (40,7%) 4-10 (40%) 15:00 – 15:00 (PCT) 5-28 (17,9%) 12-20 (60%) FTM-ALS (PCT) 16-18 (88,9%) 6 Trasformazione 12 30 aiuto totale 44 10 Vittorie offensive 14 20 Vittorie difensive 30 18 punti panchina 9 3 blocchi 6 6 Rubare 4 8 aiutanti 13

Con Sensabaugh e Justice Sueing messi da parte per gravi problemi, l’Illini ha aperto un vantaggio di 11 punti con un punteggio di 2:28. L’Ohio State ha ridotto lo svantaggio a sei con 14 secondi rimasti da giocare, ma l’Illinois ha segnato gli ultimi due punti per passare all’intervallo 34-28.

L’Ohio State ha tirato solo il 31,3% dal campo e ha ceduto 13 tiri liberi all’Illini, che ne ha realizzati 11. Il capocannoniere dell’Illinois Terrence Shannon ne ha sconfitti sei lui stesso. In confronto, i Buckeyes hanno sparato solo 3 su 6 della striscia di beneficenza.

l’altra metà



L’Illinois era già in testa alla danza per iniziare il periodo, ma ha preso il controllo della gara con un vantaggio di 10-0 dalle 17:53 alle 15:18. Jayden Epps e Dane Dinga si sono uniti per tutti i 10 punti mentre l’Illini ha aperto un vantaggio di 17 punti, 48-31.

Ma i Buckeyes non appassirono. Con l’Illinois in vantaggio di 15 alle 13:17, l’Ohio State ha eliminato i successivi sette punti consecutivi per renderlo di nuovo un gioco con la palla a una cifra. Zed Key ha concluso la corsa con un singolo per aiutare a dare vita ai Buckeyes.

Poco meno di due minuti dopo, Ki ha commesso il suo quarto fallo mentre l’Illini ha riguadagnato 11 punti con un tempo inferiore a nove minuti. Il vantaggio dell’Illinois sul vetro è diventato più evidente con il progredire del gioco e il rimbalzo offensivo ha schiacciato l’Illini per aumentare il loro vantaggio al 6:40. Solo 23 secondi dopo, l’Illinois ha segnato un’altra schiacciata per renderlo un gioco da 16 punti.

Key ha mancato con 5:05 da giocare mentre l’Ohio State è rimasto indietro dalla distanza di colpire. Sotto di 17 nei timeout dei media, era troppo tardi per i Buckeyes per fare uno sforzo di rimonta significativo.

Sensabaugh ha portato i Buckeyes a segnare per l’undicesima partita consecutiva, ma i suoi 14 punti sono stati i minimi dall’8 dicembre. Swing è stato l’unico altro Buckeye a finire in doppia cifra, segnando 13 punti dalla panchina.

Quattro titolari di Illini hanno segnato almeno 11 punti e Shannon ha guidato tutti i marcatori con 17.

Note di gioco