Lokiceratops, il dinosauro cornuto, potrebbe essere una nuova specie

Alla fine di questo periodo, i centrosauri erano in gran parte scomparsi, e animali come il Triceratops e il Tyrannosaurus rex si estendevano dal Messico al Canada, suggerendo un continente più omogeneo, ha detto il dottor Sertic.

“Ciò ha implicazioni per il mondo moderno. Man mano che il clima si riscalda e cambia, la distribuzione degli animali cambia”, ha aggiunto. “Lo studio dei climi e degli ecosistemi del passato e del modo in cui hanno interagito avrà un impatto sulla nostra comprensione di ciò che potrebbe accadere in futuro”.

Non tutti condividono questa interpretazione o credono che animali come Lokiceratops rappresentino specie distinte. Molte specie di ceratopsiani si basano su resti limitati, il che porta a una possibile sovrainterpretazione, ha affermato Denver Fowler, un paleontologo del Dickinson Museum nel North Dakota che non è stato coinvolto nella ricerca.

Le corna cave trovate nel Lokiceratops, ad esempio, sono presenti anche nel più vecchio Triceratops adulto, mentre l’altezza asimmetrica del corno sulla balza potrebbe essere una stranezza genetica, ha detto.

“Molte delle caratteristiche qui potrebbero essere solo segni di un Medusaceratops molto maturo, e questa sarebbe l’interpretazione più conservativa”, ha detto il dottor Fowler.