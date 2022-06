Lollapalooza aggiunge J-Hope dei BTS come membro principale

J-Hope dei BTS è stato aggiunto come protagonista principale quest’anno Lollapalooza Il festival si svolge al Grant Park di Chicago dal 28 al 31 luglio. J-Hope concluderà il festival domenica 31 luglio, facendo la storia come il primo artista sudcoreano a salire sul palco principale di un importante festival musicale statunitense.

Lollapalooza ha anche annunciato che il gruppo K-pop Tomorrow x Together è stato aggiunto alla formazione sabato 30 luglio, per celebrare il loro debutto al festival negli Stati Uniti.

“Sono lieto di dare il benvenuto a J-Hope e Tomorrow x insieme nella famiglia Lollapalooza”, ha dichiarato il fondatore di Lollapalooza Perry Farrell in una nota. Questi artisti hanno ricevuto grandi doni nel campo della comunicazione. Il loro pubblico globale parla lingue diverse ma ha una forte passione per la loro musica. Lolla è il luogo in cui tutti i tipi di musica convivono in armonia. Queste sono le stelle principali del fenomeno K-pop globale e siamo molto entusiasti di ospitarle al festival di quest’anno”.

J-Hope si unisce a un conto accatastato insieme ai co-leader Metallica, Dua Lipa, J. Cole e Green Day, tra gli altri, oltre a gruppi di Kygo, Big Sean, Jazmine Sullivan, Don Toliver, Charli XCX, Idles, Turnstile e di più. Il festival ha anche recentemente pubblicato un elenco completo degli orari programmati del festival sul suo sito web Twitter pagina.

Le aggiunte di J-Hope e Tomorrow x Together arrivano quando Doja Cat ha cancellato diversi spettacoli dei festival estivi, tra cui Lollapalooza e la sua corsa con The Weeknd Tour, a causa di problemi di salute della gola. La cantante ha caricato una nota su Twitter il 20 maggio spiegando la sua assenza e confermando che avrà un intervento chirurgico alle tonsille e avrà bisogno di tempo per riprendersi.

L’anno scorso, Lollapalooza si è svolto anche a Grant Park e ha lasciato il segno come uno dei primi grandi festival a tornare dopo la chiusura della pandemia.