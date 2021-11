L’OMS convoca una riunione speciale per discutere della nuova variante del governo dal Sudafrica con “un gran numero di mutazioni”

L’Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando una nuova variante della proteina spike con più mutazioni e pianifica un incontro speciale venerdì per discutere cosa significano vaccini e trattamenti, hanno detto i funzionari giovedì.

L’OMS riferisce che questa variante, nota come B.1.1.529, si trova in piccole quantità in Sud Africa.

“Non sappiamo molto su questo. Sappiamo che questa variante ha un gran numero di mutazioni e ciò che è più preoccupante è che quando si hanno più mutazioni, può avere un impatto su come funziona il virus.” , Ha detto in una domanda e la sessione di risposta trasmessa in diretta sui canali social dell’azienda.

In arrivo il tracking della nuova variante I casi governativi sono in aumento in tutto il mondo Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’OMS sta segnalando punti caldi in tutte le regioni, specialmente in Europa.

Scienziati sudafricani hanno scoperto più di 30 mutazioni nella proteina spike, una parte del virus che si lega alle cellule del corpo, ha detto lo scienziato sudafricano Tulio de Oliveira giovedì in una conferenza stampa con il ministero della salute sudafricano.

La variante B.1.1.529 ha un numero di mutazioni associate ad una maggiore resistenza agli anticorpi, che può ridurre l’efficacia del vaccino, di solito con mutazioni che lo rendono più contagioso, secondo le diapositive che ha presentato nella presentazione. Altre mutazioni nella nuova variante non sono ancora state identificate, quindi gli scienziati non sanno ancora se siano significative o come funzioni il virus, secondo la presentazione.

Questa variazione si è diffusa rapidamente nella provincia di Gauteng, che comprende la città più grande del paese, Johannesburg.

“Soprattutto quando c’è un picco nel Gauteng, persone da tutti gli angoli del Sud Africa stanno viaggiando dentro e fuori Gauteng. Quindi nei prossimi giorni, si verificherà un aumento di tassi e numeri positivi. Ci vorranno alcuni giorni e settimane per noi per vederlo”, ha detto Joe, ministro della salute del Sud Africa. Pahla ha detto durante la conferenza.

Questa variazione è stata trovata anche in Botswana e Hong Kong, ha detto Pahla.

“In questo momento, i ricercatori stanno lavorando insieme per capire dove si trovano queste mutazioni nel sito di scissione della proteina spike e della furina e cosa significa per le nostre modalità diagnostiche o terapeutiche e i nostri vaccini”, ha affermato Van Kerkov. Ha detto che ci sono meno di 100 sequenze genetiche complete della nuova mutazione.

V.1.1.529 Van Kerkov ha affermato che la Task Force dell’evoluzione del virus deciderà se la variante diventerà una variante di interesse o una variante di ansia, dopodiché l’OMS darà alla variante un nome greco.

“Questo è molto importante, soprattutto per quanto riguarda il Sudafrica, dove non c’è risposta istintiva”, ha affermato il dottor Mike Ryan, amministratore delegato del programma di emergenza dell’OMS.