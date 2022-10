L’OPEC+ considera il taglio del petrolio di oltre 1 milione di barili al giorno

I tagli sauditi possono includere tagli volontari

La più grande riduzione dalla pandemia

Il petrolio scende a causa degli alti tassi della Fed e dell’economia debole

DUBAI (Reuters) – L’OPEC+ valuterà la possibilità di tagliare la produzione di petrolio di oltre 1 milione di barili al giorno la prossima settimana, secondo fonti dell’OPEC domenica, in quella che sarebbe la mossa più grande finora dalla diffusione della pandemia di COVID-19. Affrontare la debolezza del mercato petrolifero.

L’incontro si svolgerà il 5 ottobre sullo sfondo del calo dei prezzi del petrolio e di mesi di forte volatilità del mercato, che hanno spinto l’Arabia Saudita, il più grande produttore dell’OPEC+, a dire che l’organizzazione potrebbe ridurre la produzione.

L’OPEC+, che comprende paesi dell’OPEC e alleati come la Russia, ha rifiutato di aumentare la produzione per abbassare i prezzi del petrolio nonostante le pressioni dei principali consumatori, compresi gli Stati Uniti, per aiutare l’economia globale.

Tuttavia, i prezzi sono diminuiti drasticamente nell’ultimo mese a causa delle preoccupazioni per l’economia globale e il rafforzamento del dollaro USA dopo che la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse.

Si prevede che un importante taglio alla produzione farà arrabbiare gli Stati Uniti, che stanno spingendo l’Arabia Saudita a continuare a pompare di più per aiutare i prezzi del petrolio a scendere ulteriormente e ridurre le entrate per la Russia mentre l’Occidente cerca di punire Mosca per l’invio di truppe in Ucraina.

L’Occidente accusa la Russia di invadere l’Ucraina, ma il Cremlino la descrive come un’operazione militare speciale.

L’Arabia Saudita non ha condannato le azioni di Mosca in mezzo a difficili rapporti con l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Una fonte che ha familiarità con il pensiero russo ha affermato la scorsa settimana che Mosca vorrebbe vedere l’OPEC+ tagliare 1 milione di barili al giorno, ovvero l’1% dell’offerta globale.

Questo sarebbe il taglio più grande dal 2020, quando l’OPEC+ ha ridotto la produzione di un record di 10 milioni di barili al giorno a causa del crollo della domanda a causa della pandemia di COVID. Il gruppo ha trascorso i due anni successivi a risolvere quei tagli record.

Domenica, le fonti hanno affermato che il taglio potrebbe superare 1 milione di barili al giorno. Una delle fonti ha suggerito che i tagli includono anche un ulteriore taglio volontario della produzione da parte dell’Arabia Saudita.

L’OPEC+ si incontrerà di persona a Vienna per la prima volta da marzo 2020.

Analisti e osservatori dell’OPEC come UBS e JPMorgan hanno suggerito nei giorni scorsi che è allo studio un taglio di circa 1 milione di barili al giorno che potrebbe aiutare ad arginare il calo dei prezzi.

Stephen Brennock di BVM ha dichiarato:

(Rapporto aggiuntivo di Maha El Dahan, Olesya Astakhova e Alex Lawler) Montaggio di Gareth Jones, Jean Harvey e Raisa Kasulowski

