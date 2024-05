L’organizzazione benefica Archewell di Harry e Meghan è stata trovata in arretrato per le quote non pagate e incapace di raccogliere fondi

La Archwell Foundation del principe Harry e Meghan Markle è risultata in arretrato per le tasse non pagate ed è stata avvertita che potrebbe incorrere in multe o sospensione.

L’avviso di inadempienza è stato inviato dal procuratore generale della California Rob Bonta per la mancata presentazione dei rapporti annuali e delle spese di rinnovo. Come indicato sul sito web del Dipartimento di Giustizia della California, l’avviso viene inviato all’organizzazione dopo che non riesce a presentare la documentazione completa per ciascun anno fiscale.

La fondazione dei Sussex è stata istituita dopo che si sono dimessi dal loro ruolo di membri anziani della famiglia reale e si sono trasferiti negli Stati Uniti nel marzo 2020.

Gli enti di beneficenza inadempienti sono tenuti a interrompere la raccolta fondi e potrebbero essere soggetti a sanzioni o alla sospensione o all’annullamento della registrazione.

Secondo un messaggio che ho visto Pagina sei“Un’organizzazione elencata come delinquente non è in regola e le è vietato intraprendere comportamenti che richiedono la registrazione, inclusa la richiesta o l’erogazione di fondi di beneficenza”, aggiunge la nota.

L’organizzazione della coppia non ha fornito i propri registri annuali o le quote di rinnovo ( AFP tramite Getty Images )

Anche se la coppia non ha ancora risposto pubblicamente alla notizia, secondo telegrafo “È stato inviato un assegno con il denaro ma non è mai arrivato.” Il giornale aggiunge che ora è stato inviato un secondo assegno per risolvere il problema entro pochi giorni.

La coppia, che prende il nome dal figlio Archie, che ora ha cinque anni, ha affermato che lo scopo principale della fondazione è “semplicemente fare del bene”. La loro dichiarazione di intenti recita: “Affrontiamo il momento presentandoci, agendo e utilizzando i nostri riflettori senza pari per elevare e unire le comunità, a livello locale e globale, online e offline”.

La documentazione dell’organizzazione per il 2021, presentata lo scorso febbraio, ha rivelato che aveva raccolto 13 milioni di dollari (10,3 milioni di sterline) dai donatori, fornendo allo stesso tempo 3 milioni di dollari in sovvenzioni.

L’anno successivo, hanno registrato un calo delle donazioni di 11 milioni di dollari, ricevendo solo 2 milioni di dollari in donazioni di beneficenza.

Harry e Meghan hanno trascorso gli ultimi tre giorni in tournée in Nigeria ( Immagini Getty per The Archewell F )

La notizia della richiesta arriva dopo che la coppia ha trascorso tre giorni in tournée in Nigeria, dove hanno annunciato l’espansione della loro partnership tra la loro fondazione e la Fondazione GEANCO ad Abuka. L’iniziativa, che fornisce prodotti per la salute mestruale e istruzione alle donne, includerà ora risorse per la salute mentale e formazione per giovani uomini e donne.

Prima di recarsi nel paese dell’Africa occidentale, Harry visitò Londra per partecipare a una cerimonia per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games, ma fu snobbato da re Carlo.

Nonostante padre e figlio si trovassero a chilometri di distanza l’uno dall’altro nella capitale, il 75enne reale ha partecipato a un tea party in giardino e, secondo quanto riferito, era “troppo occupato” per fargli visita.

“È tutto molto triste”, avrebbe detto uno degli amici del re. volte. “Mentre stava appena stendendo il tappeto rosso nel momento in cui è stato annunciato questo Invictus Journey, con i medici che gli consigliavano di concentrarsi sul trattamento e sul recupero, l’idea che si rifiutasse di trovare spazio nel suo diario era… beh, diciamo solo i ricordi potrebbero essere di nuovo diversi.

L’Independent ha tentato di contattare Archewell per un commento.