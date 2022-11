L’orologio lavora nel tentativo di rendere permanente l’ora legale

Lascia un commento su questa storia Commento

Questa domenica mattina presto, gli americani riporteranno indietro i loro orologi di un’ora secondo l’ora solare nel rituale autunnale annuale del “tornare indietro”. Se alcuni legislatori avranno la loro strada, potrebbe segnare la fine di una tradizione che risale a più di un secolo fa. Ma è una storia familiare, non celebrata dall’ingorgo del Congresso e da un’incessante campagna di lobbying, da parte di sostenitori di quello che alcuni chiamano scherzosamente il “Grande sonno”.

C’è un disegno di legge per “andare avanti” in modo permanente In stallo Dopo più di sette mesi dall’inizio del Congresso, i legislatori si stanno negoziando se approvare la legislazione del Senato. I funzionari della Camera affermano di essere stati fuorviati dagli elettori a causa delle opinioni divergenti e degli avvertimenti degli esperti del sonno. Accettazione del tempo fisso standard Piuttosto sani, ei leader del Congresso ammettono di non sapere cosa fare.

“Non riusciamo ancora a trovare un consenso su questo”, ha detto il rappresentante Frank Ballon Jr. (D-N.J.) in una dichiarazione al Washington Post. “Ci sono molte opinioni diverse sul fatto che lo status quo debba essere mantenuto, se dovrebbe passare a tempo permanente e, in tal caso, a che ora dovrebbe essere”.

Pallone, che presiede la Commissione Energia e Commercio della Camera, che sovrintende alle politiche sui cambiamenti climatici, si è anche detto diffidente nel ripetere il Congresso. Un precedente tentativo di stabilire l’ora legale durante tutto l’anno Quasi 50 anni fa, è stato rapidamente demolito tra le notizie diffuse secondo cui le buie mattine invernali portavano a più incidenti stradali e un umore noioso.

“Non vogliamo fare un cambiamento frettoloso e poi invertirlo anni dopo, dopo che l’opinione pubblica si è rivolta contro di esso, cosa che è accaduta all’inizio degli anni ’70”, ha detto Pallone.

Con i legislatori che hanno premuto il pulsante snooze, gli assistenti del Congresso hanno affermato che è improbabile che la legislazione venga introdotta durante il periodo di stasi che segue le elezioni della prossima settimana.

La tranquilla scomparsa del disegno di legge ha posto fine a un episodio straordinario che ha brevemente spinto il Congresso a divenne foraggio Fumetti a tarda notte e acceso dibattito sul refrigeratore d’acqua. del Senato Voto unanime A marzo, ha colto di sorpresa alcuni membri della Camera – e in un capovolgimento delle tradizionali dinamiche di Washington, è stata la Camera – a consentire agli stati di cambiare l’orologio in modo permanente. Rallentare la legislazione del Senato.

I senatori chiave che hanno sostenuto l’ora legale permanente affermano che è disorientato che il loro sforzo sembri condannato e sono frustrati dal fatto che dovranno ricominciare da capo nel prossimo Congresso. Almeno 19 stati negli ultimi anni hanno approvato leggi o approvato risoluzioni che consentono l’ora legale tutto l’anno, ma solo se il Congresso approva la legislazione per porre fine ai cambi di orario biennali della nazione. Conferenza nazionale delle legislature statali. READ Johnny Depp-Amber ha sentito l'inchiesta sulla diffamazione: le prove finiscono

“Questa non è una questione di parte o regionale, questa è una questione comune”, ha detto il sen. Lo ha affermato in una nota Marco Rubio (R-Fla.), coautore del Sunshine Protection Act, approvato al Senato a marzo. Il personale del Senato ha osservato che a Una proposta di legge bipartisan Alla Camera, sostenuta da 48 repubblicani e democratici, la sottocommissione per l’energia e il commercio, guidata dal rappresentante John Schakowsky (D-Ill.), è bloccata da quasi due anni.

“Non so perché la Camera si rifiuti di approvare questo disegno di legge – sembra che raramente siano in seduta – ma continuerò a spingere per renderlo realtà”, ha detto Rubio in un colpo ai suoi colleghi del Congresso.

L’umore cupo di Rubio e dei suoi colleghi questo autunno è stato in netto contrasto con i festeggiamenti solari che hanno avuto quando il Senato ha approvato improvvisamente il disegno di legge. Il cambio dell’orologio “primavera in avanti” avviene due giorni dopoI legislatori ancora più timidi stanno facendo una campagna per una riforma del buon senso.

“Il mio telefono sta squillando a sostegno di questo disegno di legge: dalle mamme e dai papà che vogliono più ore di luce prima di andare a letto, agli anziani che vogliono più luce solare la sera, agli agricoltori che possono utilizzare le ore di luce in più per lavorare nel campi”, ha detto il senatore Tammy Tuberville (R-Ala.) in un’e-mail di raccolta fondi inviata a marzo.

Ma dietro le quinte, la prognosi del disegno di legge è stata immediatamente offuscata.

Alcuni senatori detto ai giornalisti Sono rimasti sorpresi dal fatto che il disegno di legge sia passato attraverso una procedura parlamentare nota come consenso unanime, che elimina la necessità di un dibattito o di un effettivo conteggio dei voti se nessun senatore si oppone a una misura, e hanno desiderato che ci fosse stata la tradizionale serie di udienze e ricarichi legislativi. Specialisti del sonno e neurologi Avvisato urgentemente I cambiamenti dalla luce solare mattutina possono essere dannosi per i ritmi circadiani, i cicli sonno-veglia e la salute generale. Gruppi come gli ebrei religiosi lamentato Spostare gli orologi a fine inverno impedirebbe che le preghiere mattutine si tengano dopo l’alba. READ Oggi ho imparato che puoi identificare piante e fiori usando la fotocamera del tuo iPhone

Ci sono più Differenze regionali Chi beneficerà maggiormente dell’ora legale permanente? I legislatori negli stati del sud come la Florida sostengono una maggiore quantità di luce solare per i loro residenti durante i mesi invernali, ma alcuni che vivono negli Stati Uniti settentrionali o sul confine occidentale di fusi orari come Indianapolis non vedono l’alba. fino alle 9:00 nei giorni invernali

Alla Camera, i legislatori e il personale che lavorano sulla questione hanno indicato sondaggi che mostrano profonde divisioni nell’opinione pubblica su come procedere. 64% degli intervistati nel marzo 2022 Sondaggio YouGov Di coloro che hanno affermato di voler smettere di cambiare gli orologi due volte l’anno, solo la metà di coloro che è favorevole al cambiamento ha preferito l’ora legale permanente, mentre un terzo ha sostenuto l’ora solare permanente, mentre altri non erano sicuri.

“Sappiamo che la maggior parte degli americani non vuole tornare indietro nel tempo”, ha detto Schakowsky in una dichiarazione a The Post, aggiungendo di aver ricevuto chiamate in favore di entrambe le parti. I sostenitori permanenti dell’orario fisso non vogliono che i bambini aspettino lo scuolabus nelle buie mattine invernali; I sostenitori dell’ora legale permanente vogliono aiutare a godere di più luce solare durante l’orario di lavoro, ha affermato.

Un collaboratore del Congresso che lavora sulla questione lo ha detto ancora più schiettamente: “Faremo incazzare metà del paese, qualunque cosa accada”, ha detto l’aiutante, che ha parlato in condizione di anonimato perché non era autorizzato a discutere la questione pubblicamente. Discussioni.

La Casa Bianca ha evitato di prendere posizione sulla legislazione e, in interviste, funzionari dell’amministrazione hanno affermato che la questione è complessa e riguarda questioni commerciali e sanitarie.

Pallone e altri legislatori hanno affermato che stanno aspettando che il Dipartimento dei trasporti aiuti a far rispettare i fusi orari per rivedere gli effetti del cambio permanente degli orologi. Quando l’azienda di trasporti nel mese di settembre concordato Per condurre uno studio, la scadenza per tale analisi – 31 dicembre 2023 – suggerisce che la questione potrebbe non essere presa in seria considerazione al Congresso almeno fino al 2024.

Mentre gli sforzi di lobbying 24 ore su 24 impallidiscono accanto ai miliardi di dollari spesi da sostenitori noti come Big Pharma o Big Tech, alcuni assistenti del Congresso scherzano sul fatto che il dibattito abbia risvegliato il “Big Sleep”: l’opposizione combinata dei medici del sonno e dei ricercatori pubblicati. Lettere di difesa Ha messo in guardia contro l’ora legale permanente, recandosi invece a Capitol Hill per proporre ai legislatori l’orario standard permanente e aumentando sostanzialmente le loro spese per lobbismo, secondo una revisione delle divulgazioni federali. READ Gli attraversamenti illegali delle frontiere sono alti, in aumento per registrare nuovi programmi di dati

Ad esempio, l’American Academy of Sleep Medicine, o AASM, che negli ultimi anni si è concentrata su questioni come il miglioramento del trattamento dell’apnea notturna, quest’anno ha incluso nuove priorità nei suoi documenti federali: i legislatori al Senato. Legge sulla protezione dalla luce solare e “Problemi legati ai cambi di orario stagionali.”

AASM ha raddoppiato la sua spesa per lobbismo da $ 70.000 nel terzo trimestre del 2021 a $ 130.000 nel terzo trimestre del 2022 e ha aggiunto un lobbista specializzato in problemi sanitari e lavora per Schakowsky.

Il dibattito sull’ora legale ha catturato l’attenzione dell’Accademia di medicina del sonno, ha confermato un funzionario.

“Quando il Sunshine Protection Act è stato approvato dal Senato la scorsa primavera, abbiamo stabilito che la promozione di orari standard permanenti dovrebbe essere una priorità immediata”, ha scritto in una e-mail Melissa Clark, direttrice dell’advocacy e della sensibilizzazione del pubblico di AASM.

Clark ha affermato che l’AASM ha incontrato gli uffici di dozzine di legislatori per sostenere l’orario standard permanente. “Questo è un problema che riguarda tutti”, ha scritto.

Questo è un problema che risuona all’estero. legislatori messicani La legge è stata approvata il mese scorso Il presidente del paese ha immediatamente firmato la legge per porre fine all’ora legale nella maggior parte del loro paese.

Ma non tutti sono d’accordo sul fatto che un cambiamento, qualsiasi cambiamento, sia necessario.

Josh Barrow, un commentatore politico ancora e ancora discusso Per preservare il sistema attuale, ha affermato, l’ora legale permanente o l’ora solare permanente sono inutili.

“Penso che abbiamo il sistema per una buona ragione… c’è un certo numero di ore di luce nel giorno, e questo varia con l’inclinazione dell’asse terrestre. La maggior parte dei giorni si alza molto dopo l’alba, quindi abbiamo bisogno di un modo per gestire quello “, ha detto Barrow. È davvero il governo che risolve un problema di coordinamento. “

Beth Ann Malo, neurologa e ricercatrice di medicina del sonno presso il Vanderbilt University Medical Center, continua a essere stressata. Supporta un tempo fisso permanente, ha testimoniato in un’audizione del Congresso all’inizio di quest’anno. Ma anche Malo afferma che gli Stati Uniti potrebbero aver bisogno di un compromesso: spostare l’orologio indietro di 30 minuti, quindi rimanere per sempre.