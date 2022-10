L’ospedale pakistano affonda a causa della diffusione di malattie trasmesse dall’acqua

L’ospedale di Sehwan, nel sud del Pakistan, è sovraffollato

I pazienti affluiscono dalle aree colpite dalle inondazioni

Migliaia di persone soffrono di malattie trasmesse dall’acqua

L’OMS avverte del “secondo disastro” dopo le inondazioni catastrofiche

SAHWAN, Pakistan (3 ottobre) (Reuters) – Il pronto soccorso del principale ospedale governativo della cittadina di Sehwan, nel sud del Pakistan, è sovraffollato.

In una recente visita, Reuters ha visto centinaia di persone stipate in stanze e corridoi, nel disperato tentativo di curare la malaria e altre malattie che si stanno diffondendo rapidamente dopo le peggiori inondazioni del Paese da decenni.

Tra la folla, Naveed Ahmed, un giovane medico del pronto soccorso dell’Istituto di scienze della salute Abdullah Shah, è circondato da cinque o sei persone che cercano di attirare la sua attenzione.

Il 30enne sta mantenendo la calma mentre i servizi di emergenza estesi lottano per affrontare migliaia di pazienti che arrivano da miglia intorno alle loro case dopo che le loro case sono state allagate quando le piogge torrenziali sono cadute in agosto e settembre.

“A volte siamo diventati così stanchi che mi sento come se stessi crollando e mi stessero gocciolando”, ha detto Ahmed, sorridendo, a Reuters sorseggiando una tazza di tè nella mensa dell’ospedale durante una breve pausa.

“Ma grazie alle preghiere di questi pazienti, continuiamo ad andare avanti”.

Ahmed è in prima linea nella battaglia per frenare le malattie e la morte in tutto il Pakistan meridionale, dove centinaia di città e villaggi sono stati isolati dall’innalzamento delle acque. L’alluvione ha colpito circa 33 milioni di persone in un paese di 220 milioni di persone.

La maggior parte dei 300-400 pazienti che arrivano alla sua clinica ogni mattina, molti dei quali bambini, soffrono di malaria e diarrea, anche se l’inverno si avvicina, Ahmed teme che altre malattie diventino più comuni.

“Spero che gli sfollati a causa delle inondazioni possano tornare a casa prima dell’inverno; (in caso contrario) saranno esposti a malattie respiratorie e polmonite vivendo nelle tende”, ha detto.

Centinaia di migliaia di pakistani che sono fuggiti dalle loro case vivono in campi governativi allestiti per ospitarli, o semplicemente all’aperto.

Le acque stagnanti alluvionali, distribuite su centinaia di chilometri quadrati, possono richiedere da due a sei mesi per ritirarsi in alcuni luoghi e hanno già portato a casi diffusi di infezioni della pelle e degli occhi, diarrea, malaria, tifo e febbre dengue.

La crisi sta colpendo il Pakistan in un momento particolarmente difficile. Con la sua economia in crisi, sostenuta dai prestiti del Fondo Monetario Internazionale, non ha le risorse per far fronte agli effetti a lungo termine delle inondazioni.

Quasi 1.700 persone sono morte nelle inondazioni causate dalle piogge monsoniche torrenziali e dallo scioglimento dei ghiacciai. Il Pakistan stima il costo del danno in circa 30 miliardi di dollari e il governo e le Nazioni Unite hanno attribuito il disastro al cambiamento climatico.

Le autorità hanno affermato che oltre 340 persone sono morte a causa delle malattie causate dalle inondazioni.

secondo disastro

Naveed Ahmed, 30 anni, medico, fornisce assistenza medica a una ragazza di 15 anni affetta da malaria colpita dall’alluvione al Syed Abdullah Shah Institute of Medical Sciences di Sehwan, Pakistan, 29 settembre 2022. REUTERS/Akhtar Soomro Leggi di più

Secondo il ministero della salute nella provincia del Sindh, la zona più colpita, dal 1° luglio sono stati confermati 17.285 casi di malaria.

Anticipando il rischio di focolai di malattie dopo la fase di soccorso e di soccorso alle inondazioni, il governo del Sindh sta cercando di assumere temporaneamente più di 5.000 operatori sanitari nelle aree più vulnerabili.

“Siamo carenti di risorse umane data l’entità del carico di malattia sulla scia delle piogge e delle inondazioni senza precedenti”, ha detto a Reuters Qasim Soomro, vice provinciale e ministro della salute parlamentare nel governo del Sindh.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha espresso preoccupazione per l’imminente “seconda catastrofe” di malattie trasmesse dall’acqua che si stanno diffondendo in tutto il paese, in particolare nel Sindh.

Nel reparto dell’ospedale di Sehwan, un giovane con la febbre alta era seduto su un letto fuori dal pronto soccorso principale. Sua madre è corsa da Ahmed, che ha assistito il paziente e ha chiesto a un’infermiera di mettergli degli impacchi freddi sulla fronte.

L’aria era densa di umidità e non c’era abbastanza condizionatore d’aria per raffreddare le temperature nei corridoi affollati e pieni di famiglie. I reparti erano pieni e c’era più di un paziente su una manciata di letti.

Ahmed, un laureato in Cina, ha descritto lo stress a cui erano sottoposti lui e altro personale medico.

“Con un tale afflusso… non possiamo aspettare i risultati dei test prima che ogni paziente inizi il trattamento”, ha detto, aggiungendo che inizia a somministrare farmaci per la malaria non appena vede alcuni sintomi.

L’istituto di Sehwan serve le persone delle città e delle regioni vicine, comprese quelle che vivono nei campi mentre l’acqua si ritira e può iniziare la ricostruzione.

La figlia di Jagan Shahani ha perso conoscenza dopo aver sviluppato la febbre circa una settimana fa. Ha usato una barca per uscire dal suo villaggio allagato, Bhajara, e ha parcheggiato un’auto sulla strada vicina che li ha portati a Sehwan.

“I medici hanno detto che aveva la malaria”, ha detto alla fine della scorsa settimana. “Questa è la nostra quarta notte qui. Non c’è niente da mangiare qui, ma Dio è stato così gentile da provvedere a tutto”, ha aggiunto Shahani, la cui figlia di 15 anni Hamida si sta riprendendo.

Alla periferia della città, centinaia di sfollati si sono messi in fila per le razioni da distribuire a Lal Bagah, una tendopoli dove le famiglie sfollate preparano tè e colazione su fuochi aperti.

L’autostrada dell’Indo che attraversa Sehwan è costellata di campi per sfollati interni.

Alcuni stanno iniziando a tornare a casa dove l’acqua si è ritirata abbastanza, ma non tutti sono così fortunati.

“Nessuno qui mi aiuta se non Dio”, ha detto Madad Ali Bozdar. “Prego Dio che l’acqua si ritiri nel mio villaggio e che io torni a casa mia”.

Buzdar, 52 anni, è di Bubek, una città sulla sponda nord-orientale del lago Manshar. Parlando venerdì, ha detto che il suo villaggio era ancora sotto i 10-12 piedi (3-4 metri) d’acqua. Si aspettava di poter tornare in circa due mesi.

