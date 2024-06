Lotta con palloncini: un disertore nordcoreano manda a casa palloncini “intelligenti” dal sud

Seul, Corea del Sud

Accanto a un tavolo cosparso di pezzi di saldatura, fili sciolti e componenti elettronici, lo schermo del computer di Choi traccia le condizioni del vento e la posizione GPS di alcuni improbabili pacchi: enormi palloncini “intelligenti” che sta galleggiando in Corea del Nord.

Da un piccolo appartamento nella capitale sudcoreana, Choi, che la CNN identifica con uno pseudonimo per la sua privacy e sicurezza, è una delle parti coinvolte in quella che è diventata una battaglia tra le due Coree. Penisola coreana.

Per anni, attivisti sudcoreani e disertori nordcoreani hanno inviato al Nord palloncini pieni di materiale di propaganda critico nei confronti del dittatore Kim Jong Un e chiavette USB piene di canzoni K-pop e programmi televisivi sudcoreani, tutti severamente vietati nei paesi poveri. popolazione. Un paese isolato.

In risposta, i funzionari nordcoreani hanno inviato più di 1.000 palloncini nel Sud da maggio, trasportando spazzatura, rifiuti e vermi, alimentando le tensioni mentre la potente sorella del leader nordcoreano, Kim Yo Jong, metteva in guardia sui “problemi” futuri.

Nel 2020, la Corea del Sud ha approvato una legge che criminalizza il passaggio di volantini di propaganda anti-nordcoreana oltre confine mentre il precedente governo liberale di Seul premeva per un impegno con Pyongyang.

Ma molti attivisti si sono opposti prima della sentenza È stato fermato dal tribunale l’anno scorsoI disertori nordcoreani hanno risposto a una denuncia presentata nel Sud, definendo la legge un’eccessiva restrizione alla libertà di parola.

Choi, co-fondatore del Comitato per la riforma e l’apertura della Corea del Nord, è tra coloro che hanno disertato dalla Corea del Nord, che hanno promesso di continuare a inviare palloncini in patria.

Assemblati dal team di Choi nel loro appartamento di Seul, i palloncini sono un passo avanti rispetto ai palloncini base che disperdono casualmente il loro contenuto quando sgonfiati o scoppiati.

Dotati di localizzatori GPS, gli appassionati possono tracciare questi palloni “intelligenti” di prossima generazione in tempo reale in missioni che coprono centinaia di chilometri. Secondo i suoi dati, la squadra ha volato con uno dei suoi palloncini in Cina.

I palloncini ellittici della squadra sono lunghi circa 12-13 metri, fatti di plastica e riempiti di idrogeno, ha detto Choi. Hanno scelto con cura lo spessore della plastica in modo che trattenesse l’aria e permettesse all’idrogeno di fuoriuscire naturalmente, aiutando a controllare l’altezza dei palloncini, ha aggiunto.

Sensori e piccoli circuiti collegati ai palloncini consentono ai palloncini di viaggiare ad una certa altezza e ad una certa distanza. “Quando i palloncini volano sopra i 4.000 metri, il distributore non funziona correttamente, quindi abbiamo un sacchetto extra di volantini da lanciare quando raggiungono un’altitudine più elevata”, ha detto Choi. “È programmato per emettere gas idrogeno a seconda dell’altitudine.”

“Credo che la Corea del Nord possa cambiare quando la divinità di Kim Jong Un verrà distrutta, e l’invio di questi palloncini intelligenti è il modo per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto Choi.

“Sono molto orgoglioso di aver contribuito alla rimozione della statua di Kim Jong Un.”

I palloni intelligenti schierati dal team di Choi trasportano vari carichi utili, alcuni dei quali includono l’automazione.

In una versione, i palloncini trasportano un piccolo altoparlante improvvisato che sembra una lanterna da campeggio, tenuto fermo con fascette e colla. Attaccato a un cuscino, un pacco batterie e un paracadute, fluttuava a terra lanciando propaganda a tutto volume, con un messaggio che dichiarava: “La Corea del Nord potrà sopravvivere solo se il Partito dei Lavoratori verrà abolito”.

I palloncini sono talvolta dotati di un dispositivo automatico di distribuzione dei volantini. Possono contenere circa 1.500 volantini elettorali: il dispenser sputa rapidamente con l’aiuto di un timer e di un dispositivo di regolazione dell’altezza.

“Abbiamo ideato un metodo per disperdere i volantini su una vasta area compresa tra 50 e 300 chilometri, rendendo molto difficile per i funzionari nordcoreani raccoglierli tutti”, ha detto Choi. “Con il nostro sistema possiamo controllare la caduta dei volantini ogni 300 metri o ogni chilometro e garantire che le persone possano vederli.”

Queste caratteristiche consentono un maggiore controllo sull’attrezzatura della squadra rispetto ai palloncini convenzionali utilizzati da altri appassionati. Ad esempio, i palloncini intelligenti sono progettati per iniziare a sputare volantini in punti specifici in base alla velocità e alla direzione del vento, ha affermato Choi, consentendo loro di essere distribuiti all’interno delle aree target. Possono anche controllare la frequenza di distribuzione degli opuscoli.

Mentre Choi acquista alcune parti per i dispositivi, usa le stampanti 3D per realizzarne altre. Prima di fondare l’organizzazione nel 2013, ha completato i suoi studi di ingegneria presso un’università nordcoreana prima di fuggire al Sud – con video di YouTube e membri del suo team – contribuendo a migliorare i palloncini inviati al Nord.

E non è il suo lavoro a tempo pieno; Lavora altrove durante il giorno, viene a casa dopo il lavoro, crea parti stampate in 3D e poi le assembla per un massimo di sei ore al giorno. La produzione di ciascun pallone intelligente costa circa 700 dollari, ha detto.

La motivazione di Choi, ha detto, è che la sua famiglia vive ancora in Corea del Nord. E ha esortato i gruppi di attivisti in Corea del Sud a fermarsi.

“Per chi critica le nostre attività è come dire: ‘Contribuiamo a perpetuare la dittatura in Corea del Sud'”, ha detto, aggiungendo che Seoul è stata sotto dittatura per decenni prima che il Sud passasse alla democrazia negli anni ’80.

Lo scontro con i palloncini ha visto aumentare le tensioni tra le due Coree, che sono tecnicamente in guerra: un armistizio ha posto fine alla guerra di Corea che ha diviso la penisola nel 1953, ma non è stato firmato alcun trattato di pace formale.

Le relazioni tra i due paesi si sono leggermente sciolte nel 2017 e nel 2018, consentendo ad alcuni elementi sudcoreani, comprese parti della sua cultura pop, di entrare nella nazione eremita.

Ma la situazione in Corea del Nord è peggiorata negli anni successivi quando il leader Kim ha intensificato i test sulle armi a dispetto delle sanzioni delle Nazioni Unite e ha fallito i colloqui diplomatici, spingendo al ritorno di regole più severe nel Nord.

Nel frattempo, i due paesi si stanno avvicinando ai rispettivi partner: la Corea del Nord ha recentemente firmato un patto di difesa con il presidente russo Vladimir Putin e la Corea del Sud sta intensificando la cooperazione con il Giappone e gli Stati Uniti.

Martedì, la Corea del Sud ha avvertito che potrebbe riprendere le trasmissioni di propaganda attraverso gli altoparlanti dopo aver rilevato l’ultimo lotto di 350 palloncini detriti provenienti dalla Corea del Nord, cosa che non faceva dal 2018.

Negli anni passati, Seoul ha utilizzato altoparlanti giganti per diffondere propaganda e musica lungo il confine fortemente militarizzato, inclusi notiziari e la canzone di successo del gruppo K-pop Big Bang “Bang Bang Bang”.

“I nostri militari sono pronti a lanciare immediatamente campagne contro la Corea del Nord e agiranno in modo flessibile in base alla situazione strategica e operativa”, hanno affermato i capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud, aggiungendo che il riavvio degli altoparlanti “dipende dalle azioni della Corea del Nord”. .”